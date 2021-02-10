У Британії виловили лист у пляшці, кинутий у море 60 років тому

Автор листа очікував, що він прибуде в США, але він просто дрейфував уздовж британського узбережжя

У Східному Сассексі двоє друзів, гуляючи по пляжу, знайшли послання з минулого: лист у пляшці, який носився по морю близько 60 років. Про це пише Daily Mail.

Жителі міста Хоув — Індіана Таккер і Лука Гамберіні спочатку подумали, що пляшка порожня, проте, коли вони зняли віск, що запечатує шийку, виявили всередині записку.

У ній говориться, що пляшку кинули з пірсу в Блекпулі в 1961 році якийсь Боббі Досугс з друзями. І Боббі був переконаний, що його лист припливе в США.

"Дорогі янкі. Як життя за океаном? Кинув цю пляшку з пляжу Плежер у Блекпулі, Великобританія."Ура і спасибі за допомогу у війні. Тут починає звучати Рой Орбісон і все стає круто. Цікаво, як там на твоєму боці. Я ніколи не був в Америці, але хотів би надягнути ковбойського капелюха і покататися верхи. Сподіваюся, цей лист хтось знайде. Боббі Досугс і товариші", — написано в посланні. Чорнило хоч і зблідло за 60 років, однак лист прочитати можна.

Хлопці, котрі знайшли лист, намагалися знайти його автора в мережі, однак ніяких відомостей про Боббі поки не знайшли, але вони не втрачають надії.

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