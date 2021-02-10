В Британии выловили письмо в бутылке, брошенное в море 60 лет назад

Автор письма ожидал, что оно прибудет в США, но оно просто дрейфовало вдоль британского побережья

В Восточном Сассексе двое друзей, гуляя по пляжу, нашли послание из прошлого: письмо в бутылке, которое носилось по морю около 60 лет. Об этом пишет Daily Mail.

Жители города Хоув – Индиана Таккер и Лука Гамберини сначала подумали, что бутылка пуста, однако, когда они сняли воск, запечатывающий горлышко, обнаружили внутри записку.

В ней говорится, что бутылку бросили с пирса в Блэкпуле в 1961 году некий Бобби Досугс с друзьями. И Бобби был убежден, что его письмо приплывет в США.

"Дорогие янки. Как жизнь за океаном? Бросил эту бутылку с пляжа Плежер в Блэкпуле, Великобритания. "Ура и спасибо за помощь в войне. Здесь начинает звучать Рой Орбисон и все становится круто. Интересно, как там, на твоей стороне. Я никогда не был в Америке, но хотел бы надеть стетсоновскую шляпу и прокатиться верхом. Надеюсь, это письмо кто-нибудь найдет. Бобби Досугс и товарищи", — написано в послании. Чернила хоть и побледнели за 60 лет, однако письмо прочесть можно.

Парни, нашедшие письмо, постарались найти его автора в Сети, однако никаких сведений о Бобби пока не отыскали, но они не теряют надежды.

Напомним, капсулу времени с российского атомного ледокола "50 лет Победы" нашли ирландские серферы на побережье Атлантики. Россияне спрятали металлический цилиндр во время экспедиции к Северному полюсу в 2018 году. Однако ледник растаял быстрее, чем ожидалось. За два года капсула проплыла почти 4 тысячи километров по направлению к Ирландии.