Досліжники розібралися у зашифрованих листах Марії, короеви Шотландії

Послання 445-річної давнини містять нові подробиці про досвід Марії як ув'язненої королеви Єлизавети I.

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Програміст, музикант і фізик заходять до архіву національної бібліотеки. Звучить як початок анекдоту, але кульмінація дуже серйозна: Дослідникам різного профілю вдалося знайти і розшифрувати 57 листів, написаних Марією, королевою Шотландії, під час її ув'язнення двоюрідною сестрою королевою Єлизаветою I, пише Gizmodo.

Листи датовані 1578-1584 роками, незадовго до того, як Марію обезголовили 8 лютого 1587 року. Її визнали винною у підтримці змови проти Єлизавети I, її двоюрідної сестри. Розшифровані листи містили близько 50 000 слів і 50 раніше невідомих шрифтів, які використовувала Марія, спілкуючись зі своїми соратниками за допомогою шифру. Дослідження команди опубліковане сьогодні в журналі Cryptologia.

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[ + – ] Портрет Марії, королеви Шотландії Фото: Wikimedia Commons

"Щоб зламати шифр, ми використали техніку під назвою "сходження на гору" з області оптимізації проблем. Ми починаємо з випадкового ключа, розшифровуємо зашифрований текст за допомогою цього ключа, вносимо невеликі зміни в ключ і розшифровуємо знову", — розповів Джордж Ласрі, фахівець з комп'ютерних наук і учасник проєкту DECRYPT. — Якщо новий ключ краще розшифрований, ми зберігаємо зміну. В іншому випадку, ми викидаємо зміни".

Ласрі та його колеги — Норберт Бірманн, професор музики з Берлінського університету мистецтв, і Сатоші Томокіо, фізик і фахівець з патентів — шукали зашифровані листи в онлайн-архівах Національної бібліотеки Франції. Сама бібліотека наповнена цінними письмовими документами історичного значення, від радіоактивного блокнота Марії Кюрі до корейських ксилографічних документів, одних з найдавніших документів, коли-небудь надрукованих на дереві.

[ + – ] Розшифровані листи містили близько 50 000 слів і 50 раніше невідомих шрифтів, які використовувала Марія, спілкуючись зі своїми соратниками за допомогою шифру Фото: 2022 Lasry, Biermann, Tomokiyo

Тріо натрапило на кілька некатегоризованих, зашифрованих документів, які бібліотека вказала як роботи початку 16-го століття, пов'язані з Італією. Але, вивчивши документи, дослідники виявили, що вони знаходяться у Франції і не мають нічого спільного з Італією.

Ласрі розповів, що моментом осяяння для команди стало виявлення в листах прізвища Волсінгем. Френсіс Волсінгем був головним секретарем Єлизавети I, і його команда розшифрувала достатньо листів Марії під час її ув'язнення, щоб створити справу для страти цієї католицької королеви.

У своїй роботі команда написала, що Волсінгем "часто згадується в листах". Марія попереджає Кастельно про його плани у Франції та Шотландії, описує його в негативних термінах, як хитру людину, яка брехливо пропонує свою дружбу, приховуючи разом з тим свої справжні наміри.

[ + – ] Марія Стюарт в період повноправного правління Шотландією Фото: Вікіпедія

Марія також реагує на викрадення свого сина-підлітка Джеймса.

За словами команди, серія листів другої половини 1582 року висвітлює бурхливу реакцію Марії на звістку про викрадення її сина Джеймса шотландським загоном і відчайдушне прохання про допомогу з боку Франції. Коли французький король нарешті відправляє посланця до Шотландії, Марія висловлює своє розчарування результатами і відчуття, що Франції покинула її та її сина.

"Це лише перша фаза проєкту, — сказав Ласрі. — Ми з нетерпінням чекаємо на те, яку інформацію історики зможуть отримати з цих листів".

Робота займає багато часу. За словами дослідників, 57 листів містили близько 150 000 окремих символів, які потрібно було опрацювати; розшифровка документів зайняла більше часу, ніж злам шифру.

Детальніше вивчення листів може надати більше деталей про час ув'язнення королеви і про те, що вона знала про дії своїх спільників, які вони виконували від її імені.

Раніше Фокус писав про найстаріше послання у пляшці. Дослідники знайшли його у Шотландії.

Також ми розповідали, що нарешті вченим вдалося розшифрувати секретний лист правителя Священної Римської імперії Карла V.