Мышьяк, пришитые ресницы и свинцовый макияж: самые жестокие модные тренды в истории

В наше время индустрия красоты — одна из самых востребованных быстро развивающихся сфер. Многие отдают последнее, чтобы улучшить собственную внешность. Но следует отметить, что так было всегда.

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Мы все неоднократно слышали фразу "боль — это красота, красота — это боль". Это дань уважения тяжелому труду, который женщины вкладывали в поддержание своей внешности на протяжении веков. Сегодня такие знаменитости, как Ким Кардашьян, тратят более 1700 долларов в день только на свой макияж, и это не считая стоимости операций, личных тренеров и найма гламурной команды!

Со стороны может показаться, что рутина Ким безумна, но история полна сумасшедших тенденций и техник красоты. Они были не только дорогими, но и многие из них — очень опасными. Фокус собрал самые страшные тренды красоты в истории. По материалам buzznet.

Свинцовый макияж

Сейчас, возможно, в моде загар, но на протяжении большей части истории быть бледным было абсолютным трендом. Это показывало, что вы достаточно богаты, чтобы оставаться дома, а не работать на улице в поле. Чтобы добиться такого эффекта, многие женщины и мужчины наносили на кожу белую косметику на основе свинца.

Фрагмент фильма "Елизавета" 2007

Проблема заключалась в том, что свинец ядовит и со временем разъедает лицо человека. Королева Елизавета I часто пользовалась свинцовыми белилами и всю жизнь страдала от проблем с кожей.

Высокие парики

В 17 веке, чем выше прическа, тем более уважаемыми были люди. Это особенно касалось женщин, которые собирали волосы на очень большую высоту во время посещения торжеств и вечеринок. Проблема заключалась в том, что в 1600-х годах вечеринки освещались люстрами, в которых использовались свечи открытого пламени.

Поэтому высокие прически, которые носили женщины, могли загореться в середине вечеринки. Эта тенденция красоты определенно придает новый оттенок фразе "чем выше волосы, тем ближе к Иисусу".

Зеленые красители с мышьяком убивали своих хозяев

В 1814 году компания в Германии создала новый яркий зеленый краситель, который сразу стал популярным. Викторианская Британия стала одержима этим цветом, но не осознавала, что мышьяк в краске может их убить.

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У женщин, носивших зеленые мышьяковые платья, часто появлялись струпья. Краска вызывала выпадение волос, а длительное воздействие могло привести к рвоте с кровью или отказу печени и почек.

Гребни из черепахового панциря

В 1800-х годах в моду вошли красивые аксессуары для волос, называемые черепаховыми гребнями. На самом деле гребни были сделаны не из черепахового панциря, а из целлулоидного соединения. Несмотря на то, что целлулоид красив, он очень нестабилен и легко воспламеняется.

Любое воздействие, от чрезмерной влажности до хранения расчески при комнатной температуре, могло привести к разрушению частиц и возгоранию расчески. После многих лет и множества судебных процессов целлулоидные расчески наконец вышли из моды.

Жестокие корсеты, сдавливавшие органы и поломанные ребра

Корсеты — одна из исторических тенденций красоты, которая стала печально известна своей опасной историей. Их носили на протяжении многих столетий, но своего апогея они достигли в 1890-х годах. Многим женщинам приходилось ломать ребра, чтобы приобрести желаемую фигуру.

Корсеты также могли вызвать одышку и сдавливали внутренние органы женщины. К счастью, они вышли из моды.

Употребление мела — не самый здоровый способ побледнеть

Когда люди наконец начали понимать, что закрывать лицо свинцом, чтобы выглядеть бледным, — не лучшая идея, они перешли на мел. Некоторое время женщины просто покрывали лица мелом, но к 19 веку некоторые женщины действительно его ели!

Мел может быть токсичным при потреблении внутрь, поэтому, когда женщины ели мел, они чувствовали недомогание и, в свою очередь, выглядели бледными.

Наращенные ресницы пришивались прямо на веко

Пышные, густые ресницы по-прежнему популярны и сегодня. Вы можете приобрести накладные или полностью наклеенные ресницы. В 19 веке они были гораздо опаснее и фактически пришивались прямо к веку.

Мастер по вышивке ресниц пропускал иглу через "крайние края века" и оставлял нить постепенной длины, чтобы она выглядела как ресницы. Да, и поскольку это был 19 век, анестезии не было.

Удаление ресниц в средние века

Задолго до того, как ресницы стали наращивать, их насильно выщипывали. В средние века лоб считался самой сексуальной частью женского лица. Чтобы подчеркнуть это, многие женщины в средние века удаляли все или большую часть ресниц.

Муслиновые платья, приводящие к пневмонии

Для среднестатистических женщин XVIII и начала XIX веков муслиновые платья были в моде. Это были легкие платья, которые подчеркивали женские формы, но при этом выглядели скромными. Единственная проблема заключалась в том, что они были чрезвычайно легкими и мало защищали от непогоды.

Муслиновые платья делали женщин уязвимыми к инфекциям, а одну вспышку пневмонии в 1803 году в большинстве стран Европы даже прозвали "муслиновой болезнью".

Отравление ради расширенных зрачков

Одной из странных тенденций красоты 16-17 веков были расширенные зрачки. В XVI и XVII веках женщины из высшего сословия Италии намеренно расширяли зрачки, потому что это считалось привлекательным и соблазнительным. Для этого они использовали ядовитое растение белладонну.

Когда вы глотаете красавку, она может блокировать мышечные рецепторы глаза, что приводит к расширению зрачка, но длительное употребление может вызвать временную или постоянную слепоту.

Безумные шляпники

Персонаж Безумного Шляпника из сериала "Алиса в стране чудес" не был полностью придуман Льюисом Кэрроллом для "Алисы в стране Чудес". В 18 и 19 веках многие шляпы, изготовленные в Англии, были покрыты ртутью, поскольку она использовалась при производстве войлока. Постоянное ношение шляпы приводило к долгосрочному отравлению ртутью.

Отравление ртутью привело к симптомам, похожим на безумие, и даже к смерти. Фраза "безумный как шляпник" возникла потому, что те, кто делал модные аксессуары, обычно болели чаще остальных.

Одержимость радием

После Второй мировой войны люди стали просто одержимы радием. Атомный век считался одновременно ужасающим и захватывающим. Радий, возможно, создал самую смертоносную бомбу в истории, но его также использовали во всем, от зубной пасты до лака для ногтей, чтобы придать "здоровое сияние".

Конечно, теперь мы знаем, что радий чрезвычайно токсичен в высоких концентрациях, но сумасшедшие тенденции 50-х и 60-х годов уже нанесли свой ущерб.

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