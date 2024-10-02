Живое серебро. Как ртуть помогает извлекать золото из недр планеты и почему это опасно

Исследователи рассказали, что такое ртуть, как ее используют в горнодобывающей промышленности и почему она получила такое название.

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Ртуть — очень опасное загрязняющее вещество, которое издавна используется для извлечения золота. Уникальная способность ртути связываться с золотом сделала ее невероятно полезным инструментом в горнодобывающей промышленности, но эта древняя практика также сопряжена с серьезными опасностями, пишет IFLScience.

Но как именно ртуть помогает извлекать золото из недр планеты, каковы последствия такой добычи и почему этот металл вообще назвали ртутью? Исследователи ответили на эти вопросы.

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С 1500 года до нашей эры в Египте и его окрестностях ртуть, несмотря на ее токсичность, активно использовалась в качестве лекарства. Название "ртуть" происходит от латинского argentum vivum, что в переводе означает "живое серебро" — это указывает на жидкое состояние металла и его цвет.

Исследователи также считают, что с 750 года до нашей эры ртуть использовалась в качестве инструмента для добычи полезных ископаемых путем амальгамирования драгоценных металлов, например, золота и серебра. В разные периоды в разных уголках планеты для добычи полезных ископаемых использовались разные методы, однако историческое использование процесса амальгамирования имеет значительные сходства с технологией, используемой сегодня.

Как ртуть помогает извлечь золото

В чем же секрет ртути и как жидкий металл помогает извлекать фрагменты золота из породы? По словам ученых, этот процесс, как правило, выполняется в породе, где измельченные фрагменты золота чрезвычайно малы, а потому другие методы извлечения попросту будут не эффективны.

Жидка ртуть смешивается с породой и растворяет фрагменты золота, оставляя остальную часть породы и образуя сплав золота и ртути, известный как золотая амальгама. Далее сплав отделяют от ртути, которая не вступала в реакцию — этот процесс выполняется посредством выдавливания жидкости через кусок пористого материала, например, замши.

По сути, процеженная жидкость является чистой формой сплава ртути и золота. Далее наступает следующий этап переработки амальгамы в чистое золото. Для этого сплав нагревают до температуры более 356,7°C, при которой ртуть превращается в газ, а золото остается, так как его температура кипения значительно выше — 2836°C.

Опасность использования ртути

Ученые отмечают, что этот метод эффективен, однако он производит высокотоксичную форму испаренной ртути, что может вызвать ряд проблем со здоровьем. Например, повреждения дыхательной, желудочно-кишечной и центральной нервной системы. Симптомами вдыхания паров ртути считаются:

затрудненное дыхание;

рвота;

головные боли.

Отметим, что этот процесс добычи золота, к счастью, больше не используется в промышленных масштабах, однако он по-прежнему используется в кустарной и мелкомасштабной добыче золота. Исследование 2018 года показало, что эти методы в настоящее время являются крупнейшим источником загрязнения ртутью на Земле — ежегодно выбрасывается более 1000 тонн испаренной ртути.

Исследователи утверждают, что от 10 до 19 миллионов человек используют ртуть для добычи золота в более чем 70 странах, а ее пары влияют не только на здоровье шахтеров, но также и здоровье экосистем, водных источников, почвы, дикой природы и продуктов питания.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, что будет, если коснуться ртути голыми руками.