Живе срібло. Як ртуть допомагає видобувати золото з надр планети й чому це небезпечно

Дослідники розповіли, що таке ртуть, як її використовують у гірничодобувній промисловості та чому вона отримала таку назву.

Related video

Ртуть — дуже небезпечна забруднювальна речовина, яку здавна використовують для видобутку золота. Унікальна здатність ртуті зв'язуватися із золотом зробила її неймовірно корисним інструментом у гірничодобувній промисловості, але ця давня практика також пов'язана з серйозними небезпеками, пише IFLScience.

Але як саме ртуть допомагає видобувати золото з надр планети, які наслідки такого видобутку і чому цей метал взагалі назвали ртуттю? Дослідники відповіли на ці запитання.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

З 1500 року до нашої ери в Єгипті та його околицях ртуть, попри її токсичність, активно використовували як ліки. Назва "ртуть" походить від латинського argentum vivum, що в перекладі означає "живе срібло" — це вказує на рідкий стан металу та його колір.

Дослідники також вважають, що з 750 року до нашої ери ртуть використовували як інструмент для видобутку корисних копалин шляхом амальгамування дорогоцінних металів, наприклад, золота і срібла. У різні періоди в різних куточках планети для видобутку корисних копалин використовували різні методи, проте історичне використання процесу амальгамування має значну схожість із технологією, що використовується сьогодні.

Як ртуть допомагає витягти золото

У чому ж секрет ртуті і як рідкий метал допомагає витягувати фрагменти золота з породи? За словами вчених, цей процес, як правило, виконується в породі, де подрібнені фрагменти золота надзвичайно малі, а тому інші методи вилучення просто будуть неефективні.

Рідка ртуть змішується з породою і розчиняє фрагменти золота, залишаючи іншу частину породи та утворюючи сплав золота і ртуті, відомий як золота амальгама. Далі сплав відокремлюють від ртуті, яка не вступала в реакцію, — цей процес виконується за допомогою видавлювання рідини через шматок пористого матеріалу, наприклад, замші.

По суті, проціджена рідина є чистою формою сплаву ртуті та золота. Далі настає наступний етап перероблення амальгами в чисте золото. Для цього сплав нагрівають до температури понад 356,7°C, за якої ртуть перетворюється на газ, а золото залишається, оскільки його температура кипіння значно вища — 2 836°C.

Небезпека використання ртуті

Науковці зазначають, що цей метод ефективний, проте він продукує високотоксичну форму випареної ртуті, що може спричинити низку проблем зі здоров'ям. Наприклад, пошкодження дихальної, шлунково-кишкової та центральної нервової системи. Симптомами вдихання парів ртуті вважаються:

утруднене дихання;

блювота;

головні болі.

Зазначимо, що цей процес видобутку золота, на щастя, більше не використовується в промислових масштабах, проте він, як і раніше, використовується в кустарному і дрібномасштабному видобутку золота. Дослідження 2018 року показало, що ці методи наразі є найбільшим джерелом забруднення ртуттю на Землі — щорічно викидається понад 1 000 тонн випаровуваної ртуті.

Дослідники стверджують, що від 10 до 19 мільйонів людей використовують ртуть для видобутку золота в більш ніж 70 країнах, а її пари впливають не тільки на здоров'я шахтарів, а й на здоров'я екосистем, водних джерел, ґрунту, дикої природи та харчових продуктів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, що буде, якщо торкнутися ртуті голими руками.