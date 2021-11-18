Ученые обнаружили самое старое свидетельство массового отравления ртутью

По мнению исследователей, люди могли вдыхать пары ртути случайно или же намеренно, в ходе различных ритуалов.

Согласно новому исследованию, самые ранние свидетельства отравления ртутью были обнаружены в костях людей 5000-летней давности, захороненных в Испании и Португалии, пишет Live Science.

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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), воздействие тяжелых металлов природного происхождения может оказывать токсическое воздействие на организм, в том числе на нервную, пищеварительную и иммунную системы.

На сегодняшний день люди чаще всего подвергаются воздействию ртути, когда употребляют в пищу определенный вид рыб или моллюсков, в тканях которых содержится метилртуть — высокотоксичная форма ртути. Менее распространенный способ воздействия ртути на людей — это вдыхание ее паров. Если ртуть немедленно не локализовать или не очистить, она может испариться, превратившись в невидимый токсичный пар без запаха. Но насколько распространенным было воздействие ртути в прошлом?

Чтобы это выяснить, исследователи из Севильского университета проанализировали человеческие кости, собранные с 23 различных археологических объектов, включающих ямы и пещеры, по всей Испании и Португалии. Кости принадлежали 370 людям, жившим в разные периоды времени на протяжении 5000 лет.

Так анализ некоторых костей показал необычно высокий уровень содержания ртути, уровень, который не мог быть вызван питанием или разложением после смерти. В некоторых останках уровень ртути был до 400 миллионной доли (ppm), что намного выше нормы, принятой ВОЗ — не больше 1-2 миллиона доли (ppm).

[ + – ] Киноварь из древней шахты

Как утверждают ученые, такой высокий уровень ртути, скорее всего, был вызван воздействием киновари — токсичного минерала, сульфида ртути. В измельченном состоянии этот минерал превращается в мелкий порошок ярко-красного цвета. Раньше его использовали для изготовления пигментов в красках, необходимых для разных ритуальных целей.

Самые высокие уровни содержания ртути были в останках, датированных периодом от 2900 до 2300 лет до н.э., или от позднего неолита до среднего медного века (который был переходным между неолитом и бронзовым веком).

В это время киноварь стала неким священным веществом, которое продавали и широко использовали в различных ритуалах и практиках. В гробницах этого периода, найденных на юге Португалии и в Андалусии (Испания), порошок киновари использовался для росписи камер, украшения статуэток и даже для намазывания покойников.

Как отмечают специалисты, люди могли вдыхать пары ртути или употреблять большое ее количество, содержащееся в киновари, чисто случайно или же намеренно (в ритуальных целях).

К концу медного века и началу бронзового века, около 2200 года до н. э., использование киновари значительно сократилось.