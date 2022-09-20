В Газе фермер обнаружил богато украшенную византийскую мозаику (фото)

Как отметили ученые, никогда раньше в Секторе Газа не обнаруживались мозаичные полы с таким изяществом, точностью графики и богатством цветов.

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Недавнее открытие захватывающей византийской мозаики в Секторе Газа вызвало обеспокоенность у экспертов, опасающихся за ее сохранность в условиях продолжающегося конфликта в этом районе, пишет The Art Newspaper.

Ярко раскрашенная реликвия, украшенная 17 изображениями зверей и птиц была найден в лагере беженцев Бурейдж, всего в километре от израильской границы, палестинским фермером Салманом ан-Набахином и его сыном, когда они сажали оливковое дерево. Части мозаики были повреждены корнями старых оливковых деревьев. Они накрыли раскопанные куски жестью и сообщили о находке местным властям.

[ + – ] Ярко раскрашенная реликвия, украшенная 17 изображениями зверей и птиц была найден в лагере беженцев Бурейдж

Увидев видео и фотографии этого места, Рене Эльтер — археолог из Французской библейской и археологической школы Иерусалима отметил, что мозаичный пол был самым красивым из обнаруженных в Газе, добавив, что никогда раньше в Секторе Газа не обнаруживались мозаичные полы с таким изяществом, точностью графики и богатством цветов.

"Это захватывающая находка, тем более, что наши знания об этой области, к сожалению, весьма скудны, учитывая обстоятельства происходящие в этом месте. Газа была очень важна в период этой мозаики, а также славилась своим растущим производством вина, экспортируемого через Средиземное море", — объяснил археолог Аса Эгер из Университета Северной Каролины в Гринсборо.

[ + – ] Давний статус Газы как зоны военных действий, находящейся под израильско-египетской блокадой с 2007 года, крайне затрудняет там работу иностранных археологических групп

Давний статус Газы как зоны военных действий, находящейся под израильско-египетской блокадой с 2007 года, крайне затрудняет там работу иностранных археологических групп. В результате многие важные открытия в густонаселенной полосе земли, покрытой остатками цивилизаций, охватывающих пять тысячелетий, происходят довольно случайно.

Напомним, что ранее в апреле этого года в Италии нашли мозаику виллы короля остготов Теодориха Великого. И хотя у археологов нет прямых доказательств, учитывая масштаб и богатство находки, по их мнению, это была вилла императора Теодориха — самого высокопоставленного премьер-министра из числа его соратников.