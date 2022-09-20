У Газі фермер виявив багато прикрашену візантійську мозаїку (фото)

Як зазначили вчені, ніколи раніше в Секторі Гази не виявляли мозаїчні підлоги з такою витонченістю, точністю графіки та багатством кольорів.

Related video

Нещодавнє відкриття захопливої візантійської мозаїки в Секторі Гази викликало стурбованість у експертів, які побоюються за її збереження в умовах конфлікту, що триває в цьому районі, пише The Art Newspaper.

Яскраво розмальована реліквія, прикрашена 17 зображеннями звірів і птахів, була знайдена в таборі біженців Бурейдж, усього за кілометр від ізраїльського кордону, палестинським фермером Салманом ан-Набахіном і його сином, коли вони садили оливкове дерево. Частини мозаїки були пошкоджені корінням старих оливкових дерев. Вони накрили розкопані шматки жерстю й повідомили про знахідку місцевій владі.

[ + – ] Яскраво розмальована реліквія, прикрашена 17 зображеннями звірів і птахів, була знайдена в таборі біженців Бурейдж

Побачивши відео та фотографії цього місця, Рене Ельтер — археолог із Французької біблійної та археологічної школи Єрусалима — зазначив, що мозаїчна підлога була найкрасивішою з виявлених у Газі, додавши, що ніколи раніше в Секторі Гази не виявляли мозаїчні підлоги з такою витонченістю, точністю графіки та багатством кольорів.

"Це захоплива знахідка, тим більше, що наші знання про цю галузь, на жаль, дуже мізерні, враховуючи обставини, що відбуваються в цьому місці. Газа була дуже важлива в період цієї мозаїки, а також славилася своїм зростанням виробництва вина, яке експортували через Середземне море", — пояснив археолог Аса Егер із Університету Північної Кароліни в Грінсборо.

[ + – ] Давній статус Гази як зони воєнних дій, що перебуває під ізраїльсько-єгипетською блокадою з 2007 року, вкрай ускладнює роботу іноземних археологічних груп

Давній статус Гази як зони воєнних дій, що перебуває під ізраїльсько-єгипетською блокадою з 2007 року, вкрай ускладнює роботу іноземних археологічних груп. У результаті багато важливих відкриттів у густонаселеній смузі землі, покритій залишками цивілізацій, що охоплюють п'ять тисячоліть, відбуваються досить випадково.

Нагадаємо, що раніше у квітні цього року в Італії знайшли мозаїку вілли короля остготів Теодоріха Великого. І хоча археологи не мають прямих доказів, враховуючи масштаб і багатство знахідки, на їхню думку, це була вілла імператора Теодоріха — найвищого прем'єр-міністра з числа його соратників.