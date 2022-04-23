В Італії виявили мозаїку вілли короля остготів Теодоріха Великого (фото)

Експерти не мають прямих доказів, але, враховуючи масштаб і багатство знахідки, можна припустити, що це була вілла імператора Теодоріха або найвищого прем'єр-міністра серед його соратників.

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В Італії неподалік міста Верона археологи знайшли частину давньоримської мозаїчної підлоги з вілли короля остготів Теодоріха Великого. Знахідку датують V століттям н.е., пише Arkeonews.

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Мозаїку виявили під час робіт із заміни газових труб у Монторіо неподалік Верони. Експерти не мають прямих доказів, але, враховуючи масштаб і багатство знахідок, можна припустити, що це була вілла імператора Теодоріха або найвищого прем'єр-міністра з-поміж його соратників.

[ + – ] Мозаїку виявили під час робіт із заміни газових труб у Монторіо неподалік Верони

Якщо це не вілла Теодоріха, то вона мала належати комусь, хто був дуже близький до нього і мав величезне багатство.

"Шматочки мозаїки, термальні споруди та житлові комплекси знаходять у Монторіо протягом останніх десятиліть, і тепер настав час їх систематизувати", — розповів керівник Відділу культурної спадщини Верони Вінченцо Тіне.

Мозаїка залишиться на місці. Її очистять та докладно задокументують. Деякі місцеві жителі запропонували покрити її оргсклом, щоб мозаїка була добре видна, проте вона знаходиться в незручному положенні, затиснута під мережею старих труб, оточених будинками.

[ + – ] Мозаїка залишиться на місці. Її очистять та детально задокументують

Коротка біографія Теодоріха

Формально Теодоріх не був римським імператором, насправді ж, починаючи з 475 року н.е., він обіймав посаду короля остготів, потім у 493 році короля Італії та вестготів у 511 році.

Хоча сам Теодоріх до моменту своєї смерті в 526 році використав лише титул "король", деякі вчені характеризують його як західно-римського імператора за всіма ознаками, крім назви, оскільки він керував значною частиною колишньої Західної Римської імперії, отримав колишні західні імператорські регалії з Константинополя в 497 році й деякі його піддані називали його "Августом".

[ + – ] Формально Теодоріх не був римським імператором, насправді, починаючи з 475 року н.е., він обіймав посаду короля остготів, потім у 493 році короля Італії та вестготів у 511 році

Своє дитинство він провів в імператорському дворі в Константинополі та здобув там освіту. Як правитель об'єднаних готських королівств, Теодоріх керував імперією, що тяглася від Атлантичного океану до Адріатичного моря. Він сприяв відновленню римських міст та збереженню стародавніх пам'яток в Італії.

Також король остготів розпочав велику програму реконструкції римських міст та інфраструктури, відновлюючи стародавні акведуки, лазні, церкви, стіни Авреліана в Римі та оборонні стіни багатьох інших міст Італії.

Нагадаємо, що в лютому в Туреччині виявили мозаїку римського застілля. Її вік становить 1500 років. Дослідники вважають, що виявлена мозаїка, найімовірніше, зображує банкет просто неба, який проводили перед полюванням.