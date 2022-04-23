В Италии обнаружили мозаику виллы короля остготов Теодориха Великого (фото)

У экспертов нет прямых доказательств, но, учитывая масштаб и богатство находки, можно предположить, что это была вилла императора Теодориха или самого высокопоставленного премьер-министра из числа его соратников.

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В Италии недалеко от города Верона археологи нашли часть древнеримского мозаичного пола с виллы короля остготов Теодориха Великого. Находка датируется V веком н. э., пишет Arkeonews.

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Мозаику обнаружили во время работ по замене газовых труб в Монторио недалеко от Вероны. У экспертов нет прямых доказательств, но, учитывая масштаб и богатство находок, можно предположить, что это была вилла императора Теодориха или самого высокопоставленного премьер-министра из числа его соратников.

[ + – ] Мозаику обнаружили во время работ по замене газовых труб в Монторио недалеко от Вероны

Если это не вилла Теодориха, то она должна была принадлежать кому-то, кто был очень близок к нему и имел огромное богатство.

"Кусочки мозаики, термальные сооружения и жилые комплексы находят в Монторио в течение последних десятилетий, и теперь настало время их систематизировать", — рассказал руководитель Отдела культурного наследия Вероны Винченцо Тине.

Мозаика останется на месте. Ее очистят и подробно задокументируют. Некоторые местные жители предложили покрыть ее оргстеклом, чтобы мозаика была хорошо видна, однако она находится в ужасно неудобном положении, зажатая под сетью старых труб, окруженных домами.

[ + – ] Мозаика останется на месте. Ее очистят и подробно задокументируют

Краткая биография Теодориха

Формально Теодорих не был римским императором, на самом же деле, начиная с 475 года н.э., он занимал должность короля остготов, затем в 493 году короля Италии и вестготов в 511 году.

Хотя сам Теодорих к моменту своей смерти в 526 году использовал только титул "король", некоторые ученые характеризуют его как западно-римского императора по всем признакам, кроме названия, поскольку он управлял значительной частью бывшей Западной Римской империи, получил бывшие западные императорские регалии из Константинополя в 497 году и некоторые его подданные называли его "Августом".

[ + – ] Формально Теодорих не был римским императором, на самом же деле, начиная с 475 года н.э., он занимал должность короля остготов, затем в 493 году короля Италии и вестготов в 511 году

Свое детство он провел при императорском дворе в Константинополе и получил там образование. Как правитель объединенных готских королевств, Теодорих управлял империей, простиравшейся от Атлантического океана до Адриатического моря. Он способствовал восстановлению римских городов и сохранению древних памятников в Италии.

Также король остготов начал обширную программу реконструкции римских городов и инфраструктуры, восстанавливая древние акведуки, бани, церкви, стены Аврелиана в Риме и оборонительные стены множества других городов Италии.

Напомним, что в феврале в Турции обнаружили мозаику римского застолья. Ее возраст составляет 1500 лет. Исследователи считают, что обнаруженная мозаика, скорее всего, изображает банкет под открытым небом, который проводили перед охотой.