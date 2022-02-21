Вечеринка 1500-летней давности: в Турции нашли мозаику римского застолья (фото)

По мнению ученых, обнаруженная мозаика, скорее всего, изображает банкет под открытым небом, который проводили перед охотой.

Во время своих недавних раскопок в древнем турецком городе Кахраманмараш археологи наткнулись на 1500-летнюю мозаику, изображающую праздник под открытым небом, пишет Ancient Origins.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

Как отметила руководитель раскопок и директор музея Кахраманмараш Сафиназ Аджипаям, обнаруженная мозаика, скорее всего, изображает банкет под открытым небом, который проводили перед охотой. В центре мозаики сидят две пары, справа от которых можно увидеть двух мужчин, а слева женщину, обнимающуюся с парнем. В правом нижнем углу изображены три женщины, танцующие под музыку, а в левом — босоногий мальчик, взобравшийся на фиговое дерево и юноша, разукрашивающий вазу.

[ + – ] Обнаруженная учеными мозаика

Но это не первая мозаика, найденная в этом месте. На самом деле археологи уже почти 10 лет тщательно раскапывают руины некогда великого города Цезария Германикея (нынешний Кахраманмараш) на юге Турции, занимающего площадь в 140 га.

Как мозаики оказались под современным пригородом?

На протяжении веков Кахраманмарашем правили хетты, урарты, ассирийцы, персы и македонцы, затем город был завоеван римлянами, которые и дали ему название Цезария Германикея, вероятно, в честь императора Гая Юлия Цезаря Августа Германика.

[ + – ] Два мужчины, держащие сосуд

В конце концов, разрушенный оползнями и пожарами, город был погребен под землей и оставался скрытым почти 1500 лет. Хотя он и упоминается в исторических источниках, его местонахождение оставалось загадкой вплоть до 2007 года, когда в результате незаконных раскопок под фундаментом одного из домов в современном городе Кахраманмараш были обнаружены впечатляющие мозаики.

После этого музей Кахраманмараша провел новое исследование, которое показало, что под окружающей застройкой скромных одно- и двухэтажных современных домов скрываются еще более великолепные мозаики.

[ + – ] Босоногий мальчик, взобравшийся на фиговое дерево

Мозаики и другие находки

Команда считает, что обнаруженная ими мозаика продолжает историю, изображенную еще на двух панелях, раскопанных в 2015 году. На них были изображены сцены охоты, в результате чего ученые пришли к выводу, что на новой мозаике может быть изображена вечеринка как раз перед самой охотой.

[ + – ] Три женщины, танцующие под музыку

Помимо мозаики археологи также нашли остатки 1500-летних архитектурных сооружений и остатков бань. Всего было обнаружено около 20 различных мозаик, и предварительные исследования показывают, что они были частью римских вилл, в которых проживала местная элита и военачальники. Дома были построены на склонах холма, что не только позволяло их владельцам внимательно следить за своей собственностью в сельской местности внизу, но и обеспечивало прохладный горный бриз в жаркие летние месяцы.

Мозаики, которые были выложены на первом этаже и имеют минимальные повреждения, датируются поздним римским периодом IV-VI веков н.э.

[ + – ] Археологические раскопки в древнем турецком городе Кахраманмараш

Среди прочих не менее интересных открытий в Турции стоит упомянуть находку состоящую из двух мечей. Оба артефакта датируются X-XI веками н.э. и относятся к средневизантийскому периоду.

А вот в октябре прошлого года в Израиле нашли пол из мозаик, который принадлежал исчезнувшей 1500-летней "Церкви апостолов". Удивительный мозаичный пол состоял из разноцветных плиток, включая желтый, оранжевый и красный цвета, а также древнегреческую надпись.