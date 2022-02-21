Вечірка у стилі 1500-х років: у Туреччині знайшли мозаїку римського застілля (фото)

На думку вчених, знайдена мозаїка, швидше за все, зображує бенкет просто неба, який проводили перед полюванням.

Під час своїх нещодавніх розкопок у стародавньому турецькому місті Кахраманмараш археологи натрапили на 1500-річну мозаїку, що зображує свято просто неба, пише Ancient Origins.

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Як зазначила керівниця розкопок і директорка музею Кахраманмараш Сафіназ Аджипаям, знайдена мозаїка, швидше за все, зображує банкет просто неба, який проводили перед полюванням. У центрі мозаїки сидять дві пари, праворуч від яких можна побачити двох чоловіків, а ліворуч жінку, котра обіймається з хлопцем. У правому нижньому кутку зображені три жінки, які танцюють під музику, а в лівому — босоногий хлопчик, котрий піднявся на фігове дерево і юнак, який прикрашає вазу.

[ + – ] Знайдена вченими мозаїка

Але це не перша мозаїка, знайдена тут. Насправді археологи вже майже 10 років ретельно розкопують руїни колись великого міста Цезарія Германікея (нинішнього Кахраманмараша) на півдні Туреччини, що займає площу 140 га.

Як мозаїки опинилися під сучасним передмістем?

Протягом століть Кахраманмарашем правили хети, урарти, ассирійці, перси та македонці, потім місто було завойоване римлянами, які дали йому назву Цезарія Германікея, ймовірно, на честь імператора Гая Юлія Цезаря Августа Германіка.

[ + – ] Два чоловіки, які тримають посудину

Зрештою, зруйноване зсувами та пожежами, місто було поховано під землею і залишалося прихованим майже 1500 років. Хоча він і згадується в історичних джерелах, його місцезнаходження залишалося загадкою аж до 2007 року, коли внаслідок незаконних розкопок під фундаментом одного з будинків у сучасному місті Кахраманмараш було виявлено разючі мозаїки.

Після цього музей Кахраманмараша провів нове дослідження, яке показало, що під навколишньою забудовою скромних одно- та двоповерхових сучасних будинків ховаються ще чудові мозаїки.

[ + – ] Босоногий хлопчик, котрий виліз на фігове дерево

Мозаїки й інші знахідки

Команда вважає, що знайдена ними мозаїка продовжує історію, зображену ще на двох панелях, розкопаних у 2015 році. На них були зображені сцени полювання, унаслідок чого вчені дійшли висновку, що на новій мозаїці може бути зображена вечірка саме перед самим полюванням.

[ + – ] Три жінки танцюють під музику

Крім мозаїки, археологи також знайшли залишки 1500-річних архітектурних споруд і залишків лазень. Усього було знайдено приблизно 20 різних мозаїк, і попередні дослідження показують, що вони були частиною римських вілл, у яких проживала місцева еліта та воєначальники. Будинки були збудовані на схилах пагорба, що не тільки дозволяло їхнім власникам уважно стежити за своєю власністю у сільській місцевості внизу, а й забезпечувало прохолодний бриз у спекотні літні місяці.

Мозаїки, які були викладені на першому поверсі та мають мінімальні ушкодження, датуються пізнім римським періодом IV-VI століть н. е.

[ + – ] Археологічні розкопки у стародавньому турецькому місті Кахраманмараш

Серед інших не менш цікавих відкриттів у Туреччині варто згадати знахідку, що складається з двох мечів. Обидва артефакти датуються X-XI століттями н. е. та належать до середньовізантійського періоду.

А ось у жовтні минулого року в Ізраїлі знайшли підлогу з мозаїк, який належав зниклій 1500-річній "Церкві апостолів". Дивовижна мозаїчна підлога складалася з різнокольорових плиток, враховуючи жовтий, оранжевий і червоний кольори, а також давньогрецький напис.