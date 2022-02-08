Незвичайні руків'я. У Туреччині знайшли два мечі часів Візантійської імперії (фото)

Як з'ясували вчені, один із мечів, виявлений у церкві, був поміщений туди як підношення, а другий використовувався у вигляді додаткової зброї під час бою.

У ході своїх недавніх археологічних розкопок у турецькому місті Аморій учені натрапили на два рідкісні мечі, пише Ancient Origins.

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У давнину Аморій був важливим, стратегічно розташованим містом Фригійського царства. Він був заснований у період еллінізму (323 р. до н. е. — 31 р. до н. е.) і процвітав у візантійський період (V — XV століття н. е.), поки не був пограбований арабами у 838 році н. е.

Аморій служив украй важливим містом, що об'єднує візантійську столицю Константинополь (сучасний Стамбул), Нікею (сучасний Ізнік) і Анкіру (сучасна Анкара), що робило його головною лінією оборони від арабів.

Знахідка меча

Обидва артефакти є мечами з кільцевими навершями. Навершя — закруглена ручка на кінці руків'я, має форму кільця. Обидві ці знахідки датуються X-XI століттями н.е., середньовізантійський період (843-1204 рр. н.е.).

Перший меч, фрагментарний і з'їдений корозією, експерти знайшли в атріумі церкви, другий — у нижній частині Аморія. Унікальність цих знахідок полягає не тільки в кільцевих ручках, які були рідкістю у візантійський період, а й у написах на них.

[ + – ] Меч із кільцевим навершям, виявлений у нижній частині міста Аморій

Більшість візантійських мечів відносяться до типу парамарій — довгоклинкової зброї, що є шаблеподібним вигнутим мечем. Серед візантійських військових він був дуже популярним. Однак попереднє вивчення нічого не дало дослідникам щодо того, яка група найманців використовувала ці унікальні візантійські мечі.

Призначення незвичайних мечів

Провідний автор дослідження вчений Ерікос Маніотіс із Університету Арістотеля в Салоніці зазначив, що виявити меч у церкві було досить незвичайно.

"З історичних джерел відомо, що зброя зберігалася в церквах як вотивні предмети — різні речі, які приносили в дар божеству за обітницею, заради зцілення або виконання будь-якого бажання", — розповів Маніотіс.

Таким чином, цей меч міг бути поміщений у церкві як підношення, можливо, принесений його власником у дар церкві разом із іншими предметами.

Другий меч має руків'я довжиною 14 см і лезо довжиною 61 см. На думку вчених, візантійські солдати використовували його як додаткову, другорядну зброю під час бою.

[ + – ] Вид на розкопані будинки в місті Аморій

Також варто відзначити, що ці знахідки настільки унікальні, що дослідники запропонували дати їм особливу назву: гібридні візантійські кільцеві мечі з навершям.

Нагадаємо, що в січні цього року в ході своїх недавніх археологічних розкопок у Туреччині вчені виявили знахідки часів ірано-візантійської війни. Артефакти включають різні види прикрас: намисто, підвіску, сережку, оберіг, браслет і ланцюжок, а також фрагменти скелета.

А ось у давньоєгипетському місті Атрібіс археологи знайшли 18 000 табличок, у яких описане повсякденне життя стародавніх єгиптян. Жителі використовували ці черепки як деякі блокноти, у яких заповнювали список необхідних для покупки товарів, вели записи зі школи та навіть зображали різних божеств, тварин і геометричні фігури.