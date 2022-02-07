Записки із минулого. Археологи знайшли тисячі табличок, що описують життя стародавніх єгиптян (фото)

Знайдені таблички містять імена, списки продуктів харчування, предмети повсякденного побуту, і навіть записи зі школи стародавньої цивілізації.

Під час своїх недавніх археологічних розкопок єгипетські археологи зробили чудову знахідку, розкопавши 18 000 табличок, що описують життя стародавньої цивілізації, пише Express.

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Відкриття зробили в давньоєгипетському місті Атрібіс, неподалік сучасного міста Согаґ. Атрібіс був колись столицею десятої території Нижнього Єгипту. Місто розташоване приблизно за 40 км на північ від Каїру. Знаменитий палермський камінь вказує на єгипетську окупацію цього місця, що належить до часів Стародавнього царства. А ось найперша згадка про Атрібіс належить до часу правління фараона Сахура.

[ + – ] Фрагмент ієрогліфічного напису

Експерти виявили тисячі остраків — глиняних черепків з написами. Тисячі років тому давні єгиптяни використовували їх як деякі блокноти для написання особистих листів та літературних творів. Ці таблички документують імена, покупки продуктів харчування, предмети повсякденного побуту і навіть записи зі школи.

"У давнину остраки використовували як матеріал для письма. Автори написів застосовували чорнило або ж дряпали прямо на поверхні таблички очеретом або порожнистою паличкою", — розповів єгиптолог Крістіан Лейтц з Тюбінгенського університету.

[ + – ] Табличка з лінійним листом

Близько 80% черепків мають написи демотичною мовою, що була поширена в Птолемеївському та Римському періодах і розвинулася з ієратичної після 600 року до н.е. Серед других за поширеністю знахідок — остраки з грецьким шрифтом, але археологи також знайшли написи ієрогліфами, ієратичною, рідше коптською та арабською мовами.

Дослідники також виявили мальовничі остраки з різними зображеннями тварин, зокрема скорпіонів і ластівок, а також людей, божеств із найближчого храму й навіть геометричні фігури.

[ + – ] Записи зі школи на стародавньому черепку

Декілька з цих табличок містили списки місяців, чисел, арифметичних завдань та граматичних вправ. Команда зазначає, що неймовірно велику кількість черепків можна віднести до стародавньої школи.

Варто зазначити, що знахідка цих табличок є особливою, оскільки більшість артефактів, які раніше існували, щороку втрачають, тому що місцеві фермери люблять використовувати добрива з давніх глинобитних блоків, з яких збудували більшість будівель.

[ + – ] Список продуктів харчування на давній табличці

Нагадаємо, що нещодавно в єгипетському місті Асуан вчені знайшли усипальницю з 20 муміями та великою кількістю артефактів. Серед багатьох знахідок особливо виділялася скупчення тваринних кісток, фрагменти кераміки, похоронна маска, а також мідне намисто.

А ось у грудні археологи зуміли відновити образ Аменхотепа I за його мумією. Дослідники не хотіли розкривати саркофаг, оскільки він був красиво прикрашений, тому вони застосували КТ та дослідили тіло фараона. Під час дослідження вчені виявили невідомі досі деталі зовнішності імператора, а також розкішні прикраси, з якими його поховали.