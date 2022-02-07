Записки из прошлого. Археологи нашли тысячи табличек, описывающих жизнь древних египтян (фото)

Обнаруженные таблички содержат имена, списки продуктов питания, предметов повседневного обихода, и даже записи из школы древней цивилизации.

В ходе своих недавних археологических раскопок египетские археологи сделали потрясающую находку, раскопав 18 000 табличек, описывающих жизнь древней цивилизации, пишет Express.

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Открытие было сделано в древнеегипетском городе Атрибис, недалеко от современного города Сохаг. Атрибис когда-то был столицей десятой территории Нижнего Египта. Город расположен примерно в 40 км к северу от Каира. Знаменитый палермский камень указывает на египетскую оккупацию этого места, относящуюся ко временам Древнего царства. А вот самое раннее упоминание об Атрибисе относится ко времени правления фараона Сахура.

[ + – ] Фрагмент иероглифической надписи

Эксперты обнаружили тысячи остраков, которые представляют собой глиняные черепки с надписями. Тысячи лет назад древние египтяне использовали их в качестве неких блокнотов для написания личных писем и литературных произведений. Эти таблички документируют имена, покупки продуктов питания, предметов повседневного обихода и даже записи из школы.

"В древние времена остраки использовались в качестве материала для письма. Авторы надписей применяли чернила или же царапали прямо на поверхности таблички тростником либо полой палочкой", — рассказал египтолог Кристиан Лейтц из Тюбингенского университета.

[ + – ] Табличка с линейным письмом

Около 80% черепков имеют надписи на демотическом языке, который был распространен в Птолемеевском и Римском периодах и развился из иератического после 600 года до н.э. Среди вторых по распространенности находок — остраки с греческим шрифтом, но археологи также нашли надписи иероглифами, на иератическом, реже коптском и арабском языках.

Исследователи также обнаружили живописные остраки с разными изображениями животных, включая скорпионов и ласточек, а еще людей, божеств из близлежащего храма и даже геометрические фигуры.

[ + – ] Записи из школы на древнем черепке

Несколько из этих табличек содержали списки месяцев, чисел, арифметических задач и грамматических упражнений. Команда отмечает, что невероятно большое количество черепков можно отнести к древней школе.

Стоит отметить, что находка этих табличек является особенной, так как большая часть ранее существовавших артефактов каждый год теряется, потому что местные фермеры любят использовать удобрения из древних глинобитных блоков, из которых было построено большинство зданий.

[ + – ] Список продуктов питания на древней табличке

Напомним, что недавно в египетском городе Асуан ученые нашли усыпальницу с 20 мумиями и большим количеством артефактов. Среди множества находок особенно выделялась груда животных костей, фрагменты керамики, погребальная маска, а также медное ожерелье.

А вот в декабре археологи сумели восстановить облик Аменхотепа I по его мумии. Исследователи не хотели вскрывать саркофаг, поскольку он был красиво украшен, поэтому они применили КТ и изучили тело фараона. В процессе исследования ученые нашли неизвестные до сих пор детали внешности правителя, а также роскошные украшения, с которыми он был похоронен.