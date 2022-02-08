Необычные рукояти. В Турции нашли два меча времен Византийской империи (фото)
Как выяснили ученые, один из мечей, обнаруженный в церкви, был помещен туда в качестве подношения, а второй использовался в виде дополнительного оружия во время боя.
В ходе своих недавних археологических раскопок в турецком городе Аморий ученые наткнулись на два редких меча, пишет Ancient Origins.
В древние времена Аморий был важным, стратегически расположенным городом Фригийского царства. Он был основан в эллинистический период (323 г. до н. э. — 31 г. до н. э.) и процветал в византийский период (V — XV века н. э.), пока не был разграблен арабами в 838 году н. э.
Аморий служил крайне важным город, объединяющим византийскую столицу Константинополь (современный Стамбул), Никею (современный Изник) и Анкиру (современная Анкара), что делало его главной линией обороны от арабов.
Находка меча
Оба артефакта представляют собой мечи с кольцевыми навершиями. Навершие — закругленная ручка на конце рукояти, имеет форму кольца. Обе эти находки датируются X-XI веками н.э., — средневизантийский период (843-1204 гг. н.э.).
Первый меч, фрагментарный и изъеденный коррозией, эксперты нашли в атриуме церкви, второй в нижней части Амориума. Уникальность этих находок заключается не только в кольцевых рукоятках, которые были редкостью в византийский период, но и в надписях на них.
Большинство византийских мечей относятся к типу парамарий — длинноклинковое оружие, представляющее собой саблевидный изогнутый меч. Среди византийских военных он был очень популярен. Однако предварительное изучение ничего не дало исследователям в плане того, какая группа наемников использовали эти уникальные византийские мечи.
Предназначение необычных мечей
Ведущий автор исследования ученый Эррикос Маниотис из Университета Аристотеля в Салоника отметил, что, обнаружить меч в церкви было довольно необычно.
"Из исторических источников известно, что оружие хранилось в церквях в качестве вотивных предметов — разные вещи, которые приносили в дар божеству по обету, ради исцеления или исполнения какого-либо желания", — рассказал Маниотис.
Таким образом, этот меч мог быть помещен в церкви в качестве подношения, возможно, принесенный его владельцем в дар церкви вместе с другими предметами.
Второй меч имеет рукоятку длиной 14 см и лезвие длиной 61 см. По мнению ученых, византийские солдаты использовали его как дополнительное, второстепенное оружие во время боя.
Также стоит отметить, что эти находки настолько уникальны, что исследователи предложили дать им особое название: гибридные византийские кольцевые мечи с навершием.
Напомним, что в января этого года в ходе своих недавних археологических раскопок в Турции ученые обнаружили находки времен Ирано-византийской войны. Артефакты включают самые разные виды украшений: ожерелье, подвеску, серьгу, оберег, браслет и цепочку, а также фрагменты скелета.
А вот в древнеегипетском городе Атрибис археологи нашли 18 000 табличек, в которых описана повседневная жизнь древних египтян. Жители использовали эти черепки в качестве неких блокнотов, в которых заполняли список необходимых для покупки продуктов, вели записи из школы, а также изображали разных божеств, животных и геометрические фигуры.