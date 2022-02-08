Необычные рукояти. В Турции нашли два меча времен Византийской империи (фото)

Как выяснили ученые, один из мечей, обнаруженный в церкви, был помещен туда в качестве подношения, а второй использовался в виде дополнительного оружия во время боя.

В ходе своих недавних археологических раскопок в турецком городе Аморий ученые наткнулись на два редких меча, пишет Ancient Origins.

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В древние времена Аморий был важным, стратегически расположенным городом Фригийского царства. Он был основан в эллинистический период (323 г. до н. э. — 31 г. до н. э.) и процветал в византийский период (V — XV века н. э.), пока не был разграблен арабами в 838 году н. э.

Аморий служил крайне важным город, объединяющим византийскую столицу Константинополь (современный Стамбул), Никею (современный Изник) и Анкиру (современная Анкара), что делало его главной линией обороны от арабов.

Находка меча

Оба артефакта представляют собой мечи с кольцевыми навершиями. Навершие — закругленная ручка на конце рукояти, имеет форму кольца. Обе эти находки датируются X-XI веками н.э., — средневизантийский период (843-1204 гг. н.э.).

Первый меч, фрагментарный и изъеденный коррозией, эксперты нашли в атриуме церкви, второй в нижней части Амориума. Уникальность этих находок заключается не только в кольцевых рукоятках, которые были редкостью в византийский период, но и в надписях на них.

[ + – ] Меч с кольцевым навершием, обнаруженный в нижней части города Аморий

Большинство византийских мечей относятся к типу парамарий — длинноклинковое оружие, представляющее собой саблевидный изогнутый меч. Среди византийских военных он был очень популярен. Однако предварительное изучение ничего не дало исследователям в плане того, какая группа наемников использовали эти уникальные византийские мечи.

Предназначение необычных мечей

Ведущий автор исследования ученый Эррикос Маниотис из Университета Аристотеля в Салоника отметил, что, обнаружить меч в церкви было довольно необычно.

"Из исторических источников известно, что оружие хранилось в церквях в качестве вотивных предметов — разные вещи, которые приносили в дар божеству по обету, ради исцеления или исполнения какого-либо желания", — рассказал Маниотис.

Таким образом, этот меч мог быть помещен в церкви в качестве подношения, возможно, принесенный его владельцем в дар церкви вместе с другими предметами.

Второй меч имеет рукоятку длиной 14 см и лезвие длиной 61 см. По мнению ученых, византийские солдаты использовали его как дополнительное, второстепенное оружие во время боя.

[ + – ] Вид на раскопанные постройки в городе Аморий

Также стоит отметить, что эти находки настолько уникальны, что исследователи предложили дать им особое название: гибридные византийские кольцевые мечи с навершием.

Напомним, что в января этого года в ходе своих недавних археологических раскопок в Турции ученые обнаружили находки времен Ирано-византийской войны. Артефакты включают самые разные виды украшений: ожерелье, подвеску, серьгу, оберег, браслет и цепочку, а также фрагменты скелета.

А вот в древнеегипетском городе Атрибис археологи нашли 18 000 табличек, в которых описана повседневная жизнь древних египтян. Жители использовали эти черепки в качестве неких блокнотов, в которых заполняли список необходимых для покупки продуктов, вели записи из школы, а также изображали разных божеств, животных и геометрические фигуры.