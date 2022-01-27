Находки из VII века. В Турции нашли артефакты времен Ирано-византийской войны (фото)

Найденные артефакты включают ожерелье, подвеску, серьгу, амулет, браслет и цепочку.

В ходе своих недавних археологических раскопок, которые проводились в башне древнего города Узунджабурч на юге Турции, археологи нашли 19 артефактов возрастом 1400 лет, относящихся к периоду Ирано-византийской войны 602-628 годов, пишет Arkeonews.

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Вместе с сохранившимися артефактами, которые включают ожерелье, подвеску, серьгу, амулет, браслет и цепочку, были найдены фрагменты скелета. Ученые выяснили, что их находки, обнаруженные во внутреннем помещении башни, относятся к концу VI века и началу VII века н.э.

[ + – ] Обнаруженные артефакты включают ожерелье, подвеску, серьгу, амулет, браслет и цепочку

По мнению археологов, обнаруженные ими находки оказались засыпанными землей из-за обрушения перекрытий башни во время пожара, а фрагменты скелета принадлежали человеку, находившемуся в башне в момент пожара. Проведя радиоуглеродный анализ и изучив все нюансы исследователи предположили, что части скелета могут принадлежать священнику.

Также стоит отметит, что ученые наткнулись на монеты периода императора Ираклия, отчеканенные во время Ирано-византийской войны (602−628). Именно в этот беспокойный период произошел пожар и повреждение башни в древнем городе Узунджабурч.

[ + – ] Находки, обнаруженные во внутреннем помещении башни относятся к концу VI века и началу VII века н.э.

Древний город Узунджабурч

Ранее Узунджабурч был известен как Диокесария и являлся местом поклонения Ольбского царства, которое занимало ключевую роль в регионе в эллинистический период.

Несмотря на то, что история древнего города Узунджабурча восходит к эллинистическому периоду, считается, что этот город был священным местом в хеттский период. Еще одной особенностью Узунджабурча является то, что это единственное равнинное место в горной местности на высоте 1300 м.

Начиная с эллинистического периода, здесь занимались постройкой храмов. Затем город начал постепенно развиваться и стал самостоятельным поселением. Значение этого места сохранялось и в период Римской империи.

[ + – ] Древний город Узунджабурч

Храм Зевса в стиле периптер (прямоугольное сооружение, со всех четырех сторон окруженное колоннадой) является одним из самых важных и примечательных сооружений в Узунджабурче. Также стоит добавить, что это строение, являющееся одним из старейших и великолепнейших храмов Зевса в Анатолии, было построено Селевком Никатором I, одним из полководцев Александра Македонского.

Напомним, что в октябре 2021 года в Турции нашли сооружение со столбами в форме фаллосов. В развалинах самого строения были также обнаружены резные изображения человеческих голов, змей и лисы. По мнению ученых, здание, скорее всего, использовалось для ритуальных или церемониальных целей.

Среди других интересных археологических открытий стоит отметить статуи сфинксов с лицом фараона Аменхотепа III, которые были найдены а Луксоре — городе на юге Египте. Помимо этих статуй исследователи также наткнулись на 3 статуи богини войны — Сахмет, а также на руины колонн и стен в храме-усыпальнице.