Знахідки із VII століття. У Туреччині знайшли артефакти часів ірано-візантійської війни (фото)
Знайдені артефакти включають намисто, підвіску, сережки, амулет, браслет і ланцюжок.
У ході своїх недавніх археологічних розкопок, які проводилися у вежі стародавнього міста Узунджабурч на півдні Туреччини, археологи знайшли 19 артефактів віком 1400 років, що належать до періоду ірано-візантійської війни 602-628 років, пише Arkeonews.
Разом із артефактами, що збереглися, які включають намисто, підвіску, сережку, амулет, браслет і ланцюжок, були знайдені фрагменти скелета. Вчені з'ясували, що їхні знахідки, виявлені у внутрішньому приміщенні вежі, відносяться до кінця VI століття та початку VII століття н.е.
На думку археологів, виявлені ними знахідки виявилися засипаними землею через обвалення перекриттів вежі під час пожежі, а фрагменти скелета належали людині, яка була у вежі в момент пожежі. Провівши радіовуглецевий аналіз і вивчивши всі нюанси, дослідники припустили, що частини скелета можуть належати священику.
Також варто зазначити, що вчені натрапили на монети періоду імператора Іраклія, викарбувані під час ірано-візантійської війни (602-628). Саме в цей неспокійний період сталася пожежа та пошкодження вежі в стародавньому місті Узунджабурч.
Стародавнє місто Узунджабурч
Раніше Узунджабурч був відомий як Діокесарія та був місцем поклоніння Ольбського царства, яке займало ключову роль у регіоні в період еллінізму.
Незважаючи на те, що історія стародавнього міста Узунджабурча відходить до періоду еллінізму, вважається, що це місто було священним місцем в хетський період. Ще однією особливістю Узунджабурча є те, що це єдине рівнинне місце в гірській місцевості на висоті 1300 метрів.
Починаючи з періоду еллінізму, тут займалися будівництвом храмів. Потім місто почало поступово розвиватися та стало самостійним поселенням. Значення цього місця зберігалося і в період Римської імперії.
Храм Зевса в стилі периптер (прямокутна споруда, з усіх чотирьох сторін оточена колонадою) є однією з найважливіших і найпримітніших споруд в Узунджабурчі. Також варто додати, що ця будівля, що є одним із найстаріших і найпрекрасніших храмів Зевса в Анатолії, була збудована Селевком Нікатором I, одним із полководців Олександра Македонського.
Нагадаємо, що в жовтні 2021 року в Туреччині знайшли споруду зі стовпами у формі фалосів. У руїнах самої будівлі були також виявлені різьблені зображення людських голів, змій і лисиці. На думку вчених, будинок, швидше за все, використовувався для ритуальних чи церемоніальних цілей.
Серед інших цікавих археологічних відкриттів варто відзначити статуї сфінксів зі обличчям фараона Аменхотепа III, які були знайдені в Луксорі — місті на півдні Єгипту. Крім цих статуй, дослідники також натрапили на 3 статуї богині війни, Сахмет, а також на руїни колон і стін у храмі-усипальниці.