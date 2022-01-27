Знахідки із VII століття. У Туреччині знайшли артефакти часів ірано-візантійської війни (фото)

Знайдені артефакти включають намисто, підвіску, сережки, амулет, браслет і ланцюжок.

У ході своїх недавніх археологічних розкопок, які проводилися у вежі стародавнього міста Узунджабурч на півдні Туреччини, археологи знайшли 19 артефактів віком 1400 років, що належать до періоду ірано-візантійської війни 602-628 років, пише Arkeonews.

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Разом із артефактами, що збереглися, які включають намисто, підвіску, сережку, амулет, браслет і ланцюжок, були знайдені фрагменти скелета. Вчені з'ясували, що їхні знахідки, виявлені у внутрішньому приміщенні вежі, відносяться до кінця VI століття та початку VII століття н.е.

[ + – ] Виявлені артефакти включають намисто, підвіску, сережки, амулет, браслет і ланцюжок

На думку археологів, виявлені ними знахідки виявилися засипаними землею через обвалення перекриттів вежі під час пожежі, а фрагменти скелета належали людині, яка була у вежі в момент пожежі. Провівши радіовуглецевий аналіз і вивчивши всі нюанси, дослідники припустили, що частини скелета можуть належати священику.

Також варто зазначити, що вчені натрапили на монети періоду імператора Іраклія, викарбувані під час ірано-візантійської війни (602-628). Саме в цей неспокійний період сталася пожежа та пошкодження вежі в стародавньому місті Узунджабурч.

[ + – ] Знахідки, виявлені у внутрішньому приміщенні вежі, відносяться до кінця VI століття та початку VII століття н.е.

Стародавнє місто Узунджабурч

Раніше Узунджабурч був відомий як Діокесарія та був місцем поклоніння Ольбського царства, яке займало ключову роль у регіоні в період еллінізму.

Незважаючи на те, що історія стародавнього міста Узунджабурча відходить до періоду еллінізму, вважається, що це місто було священним місцем в хетський період. Ще однією особливістю Узунджабурча є те, що це єдине рівнинне місце в гірській місцевості на висоті 1300 метрів.

Починаючи з періоду еллінізму, тут займалися будівництвом храмів. Потім місто почало поступово розвиватися та стало самостійним поселенням. Значення цього місця зберігалося і в період Римської імперії.

[ + – ] Стародавнє місто Узунджабурч

Храм Зевса в стилі периптер (прямокутна споруда, з усіх чотирьох сторін оточена колонадою) є однією з найважливіших і найпримітніших споруд в Узунджабурчі. Також варто додати, що ця будівля, що є одним із найстаріших і найпрекрасніших храмів Зевса в Анатолії, була збудована Селевком Нікатором I, одним із полководців Олександра Македонського.

Нагадаємо, що в жовтні 2021 року в Туреччині знайшли споруду зі стовпами у формі фалосів. У руїнах самої будівлі були також виявлені різьблені зображення людських голів, змій і лисиці. На думку вчених, будинок, швидше за все, використовувався для ритуальних чи церемоніальних цілей.

Серед інших цікавих археологічних відкриттів варто відзначити статуї сфінксів зі обличчям фараона Аменхотепа III, які були знайдені в Луксорі — місті на півдні Єгипту. Крім цих статуй, дослідники також натрапили на 3 статуї богині війни, Сахмет, а також на руїни колон і стін у храмі-усипальниці.