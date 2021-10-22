Таємний храм. У Туреччині знайшли 11 000-річну будівлю зі стовпами у формі фалосів

У руїнах будівлі археологи також знайшли різьблені зображення людських голів, змій і лисиці.

Турецькі археологи знайшли докази того, що доісторична будівля, яка містить фалосоподібні колони і вирізану людську голову, використовувалася для церемоніальних дій, пише Live Science.

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Це місце, яке отримало назву Карахантепе, розташоване на півдні Туреччини, і містить низку будівель, побудованих задовго до винаходу писемності. У руїнах будівель археологи знайшли різьблені зображення людських голів, змій і лисиці, а також кілька колон у формі фалоса.

[ + – ] Скульптурна група, що складається з вирізаної в камені голови людини і стовпів фалічної форми з боків

"Біля різьбленого зображення людської голови археологи знайшли 11 стовпів. Вони всі мали форму фалоса", — розповів Некмі Карула, професор доісторичної археології Стамбульського університету.

Ця будівля пов'язана коридорами з трьома іншими, разом вони утворюють своєрідний комплекс. За словами Карула, в цьому комплексі стародавні люди могли проводити церемоніальні обряди.

Наявні наразі дані свідчать про те, що люди використовували комплекс для обрядової діяльності. Вони входили в будівлю з одного кінця і виходили з іншого, простуючи в присутності людської голови і стовпів у формі фалоса. Однак, щоб стверджувати це з повною впевненістю, вченим потрібні додаткові розкопки.

[ + – ] Загальний вигляд розкопок

Найцікавіше те, що будівлі не були покинуті або зруйновані. Їх у буквальному значенні поховали. Причому приміщення засипали землею так, щоб не пошкодити скульптури, які знаходяться там (звідси — відмінне збереження, лише деякі стовпи зруйновані ерозією).

Варто також зазначити, що місце належить до того ж часу, що й Гебеклі-Тепе, інший археологічний об'єкт, храмовий комплекс де збереглися великі будівлі та різьблення у вигляді тварин і людських голів.