Тайный храм. В Турции обнаружили 11000-летнее здание со столбами в форме фаллосов

В развалинах здания археологи также нашли резные изображения человеческих голов, змей и лисы.

Турецкие археологи обнаружили доказательства того, что доисторическое здание, содержащее фаллосообразные колонны и вырезанную человеческую голову, использовалось для церемониальных действий, пишет Live Science.

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Это место, получившее название Карахантепе, расположено на юге Турции, и содержит ряд зданий, построенных задолго до изобретения письменности. В развалинах зданий археологи обнаружили резные изображения человеческих голов, змей и лисы, а также несколько колонн в форме фаллоса.

[ + – ] Скульптурная группа, состоящая из вырезанной в камне головы человека и столбов фаллической формы по бокам

"Возле резного изображения человеческой головы археологи обнаружили 11 столбов. Они все имели форму фаллоса", — рассказал Некми Карул, профессор доисторической археологии Стамбульского университета.

Это здание соединено коридорами с тремя другими, вместе они образуют своеобразный комплекс. По словам Карула, в этом комплексе древние люди могли проводить церемониальные обряды.

Имеющиеся в настоящее время данные свидетельствуют о том, что люди использовали комплекс для обрядовой деятельности. Они входили в здание с одного конца и выходили с другого, шествуя в присутствии человеческой головы и столбов в форме фаллоса. Однако, чтобы утверждать это с полной уверенностью, ученым потребуются дополнительные раскопки.

[ + – ] Общий вид раскопок

Интересней всего то, что здания не были покинуты или разрушены. Их в прямом смысле похоронили. Причем помещения засыпали землей так, чтобы не повредить находящиеся там скульптуры (отсюда — отличная сохранность, лишь некоторые столбы разрушены эрозией).

Стоит также отметить, что место относится к тому же времени, что и Гебекли-Тепе, другой археологический объект, храмовый комплекс где сохранились большие здания и резьба в виде животных и человеческих голов.