Сфінкси з обличчям фараона. У Єгипті археологи виявили статуї Аменхотепа ІІІ (фото)

Крім статуй, команда вчених також знайшла руїни колон і стін у храмі-усипальниці, які стародавні єгиптяни прикрашали церемоніальними та ритуальними сценами.

У ході своїх недавніх розкопок у Єгипті археологи виявили дві величезні вапнякові статуї фараона Аменхотепа ІІІ. Вони були виконані у вигляді сфінксів, пише Science Alert.

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Спочатку, коли вони були створені для імператора Аменхотепа III, статуї досягали близько 8 м завдовжки. Аменхотеп III — давньоєгипетський фараон XVIII династії. Цар був відомий тим, що за його правління в країні панував мир і процвітання.

[ + – ] Місце археологічних розкопок

Команда розкопала сфінксів у місті на східному березі Нілу на півдні Єгипту — Луксорі, у похоронному храмі Аменхотепа III, який стародавні єгиптяни називали "Храмом мільйонів років". Схожі на сфінкса зображення Аменхотепа III відомі як колоси.

Крім статуй, команда вчених також виявила руїни колон і стін у храмі-усипальниці, які стародавні єгиптяни прикрашали церемоніальними та ритуальними сценами.

На двох колосах зображений Аменхотеп III у головному уборі у формі мангуста, з царською бородою та широким намистом. У ході реставрації вчені знайшли напис на грудях одного з колосів, який говорив: "Улюблена Амона-Ре".

[ + – ] Рельєф, знайдений на місці розкопок

Як зазначила провідна авторка дослідження єгиптологиня Хуріг Сурузян, у цій святині перебувала велика кількість статуй і настінних прикрас, перш ніж вони постраждали від руйнівного землетрусу в 1200 році до н.е.

Експерти також натрапили на три статуї богині війни та помсти — Сахмет, яка зображується з головою лева на тілі жінки.

[ + – ] Статуї богині Сахмет

Після вивчення місця команда досліджувала руїни, а потім планує повернути всі недавно задокументовані артефакти на їхні первісні місця в храмі.

Нагадаємо, що нещодавно в Єгипті виявили гробницю, що містить 20 мумій і велику кількість артефактів. Знахідки, які найбільше привертали увагу, включали мідне намисто, похоронну маску в стилі пап'є-маше, фрагменти кераміки, посуд для підношень і тарілки для збору пожертвувань.

А ось ученим із Сицилії вдалося реконструювати вигляд знаменитої єгипетської мумії зі Швейцарії. Дослідники змогли передати риси обличчя жінки, включаючи її ніс, щоки та навіть губи. Однак колір шкіри та її очей точно визначити поки що не вийшло.