Сфинксы с лицом фараона. В Египте археологи обнаружили статуи Аменхотепа III (фото)

Помимо статуй команда ученых также нашла руины колонн и стен в храме-усыпальнице, которые древние египтяне украшали церемониальными и ритуальными сценами.

В ходе своих недавних раскопок в Египте археологи обнаружили две громадные известняковые статуи фараона Аменхотепа III. Они были выполнены в виде сфинксов, пишет Science Alert.

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Стоит отметить, что изначально, когда они были созданы для правителя Аменхотепа III, статуи достигали около 8 м в длину. Аменхотеп III — древнеегипетский фараон XVIII династии. Царь был известен тем, что во времена его правления в стране царил мир и процветание.

[ + – ] Место археологических раскопок

Команда раскопала сфинксов в городе на восточном берегу Нила на юге Египта — Луксоре, в погребальном храме Аменхотепа III, который древние египтяне называли "Храмом миллионов лет". Похожие на сфинкса изображения Аменхотепа III известны как колоссы.

Помимо статуй команда ученых также обнаружила руины колонн и стен в храме-усыпальнице, которые древние египтяне украшали церемониальными и ритуальными сценами.

На двух колоссах изображен Аменхотеп III в головном уборе в форме мангуста, с царской бородой и широким ожерельем. В ходе реставрации ученые нашли надпись на груди одного из колоссов, гласившую: "возлюбленная Амона-Ре".

[ + – ] Рельеф, обнаруженный на месте раскопок

Как отметила ведущий автор исследования египтолог Хуриг Сурузян, в этой святыне находилось большое количество статуй и настенных украшений, прежде чем они пострадали от разрушительного землетрясения в 1200 году до н.э.

Эксперты также наткнулись на три довольно хорошо сохранившиеся статуи богини войны и мести — Сахмет, которая изображается с головой льва на теле женщины.

[ + – ] Статуи богини Сахмет

После изучения места команда исследовала руины, а затем планирует вернуть все недавно задокументированные артефакты на их первоначальные места в храме.

Напомним, что недавно в Египте обнаружили гробницу, содержащую 20 мумий и большое количество артефактов. Находки, которые больше всего привлекали внимание включали: медные ожерелья, погребальную маску в стиле папье-маше, фрагменты керамики, сосуды для подношений и тарелки для сбора пожертвований.

А вот ученым из Сицилии удалось реконструировать облик знаменитой египетской мумии из Швейцарии. Исследователи смогли передать черты лица женщины, включая ее нос, щеки и даже губы. Однако цвет кожи и ее глаз точно определить пока не получилось.