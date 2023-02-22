Таємничий артефакт: у Палестині знайдено "винятковий" саркофаг з свинцю

2 000-річний саркофаг, вкритий свинцем і датований римською епохою, виявили археологи, які працюють у секторі Газа. Розташований всього за 500 метрів від моря вздовж північного узбережжя Гази, саркофаг є частиною великого римського некрополя, який виявили лише минулого року.

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Проєкт розкопок здійснюється під наглядом "Première Urgence Internationale", французької гуманітарної організації, яка підтримує такі проєкти зі збереження культурної спадщини в Газі в межах програми INTIQAL. Також його фінансує Британська Рада, повідомляють IFLScience.

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Загалом на некрополі площею близько 3500 квадратних метрів знайшли близько 90 індивідуальних і колективних поховань, але вчені припускають, що це особливе поховання, яке, ймовірно, належало видатній людині.

Як пояснив директор департаменту розкопок і музеїв Палестинського міністерства туризму і старожитностей Джехад Ясін, ця теорія ґрунтується на місці поховання. Також цей висновок підкріплює той факт, що в римські часи, як і в наступні століття, свинцеві труни вважалися "вишуканим і дорогим" способом поховання, розповіла Лора Бернетт з британської програми "Переміщення старожитностей".

Згідно із заявою палестинського Міністерства туризму і старожитностей саркофаг ще не відкривали, тож щоб дізнатися, хто саме в ньому похований, доведеться почекати. Наразі саркофаг поміщено у дерев’яний контейнер для подальшого транспортування та вивчення експертами.

За словами Ясіна, ідентифікація кісток та аналіз знахідки, ймовірно, займе близько двох місяців.

Згідно з пресрелізом міністерства, стан саркофага був "винятковим" завдяки тому, що він залишався запечатаним і закритим протягом 2 000 років свого перебування під землею — про це свідчать глиняні глечики та інші артефакти, знайдені на кладовищі.

Хоча сам некрополь виявили випадково — його знайшла у 2022 році група будівельників на житловому проєкті — його існування зовсім не є несподіванкою. Як важливе місце торгівлі для багатьох цивілізацій протягом історії, Газа настільки насичена стародавніми реліквіями, що люди майже буквально спотикаються об них: лише минулого року на фермерському полі знайшли частину 4500-річної статуї ханаанської богині, а також вишукану візантійську мозаїку, випадково виявлену під час спроби посадити дерево, про яку також писав Фокус.

Тому команда, яка займається новим відкриттям, каже, що сподівається знайти в некрополі набагато більше. Адже поки для розкопок відкрили лише десять поховань — і, за словами Ясіна, саркофагів, що чекають на відкриття, ймовірно, набагато більше.

Раніше Фокус розповідав про нові секрети так званого "золотого хлопчика" — мумії, що продовжує дивувати новими знахідками.