Безпрецедентна знахідка: археологи виявили гробниці віком 3 тисячі років у Мексиці (фото)

У Мексиці археологи виявили поховання докласичного періоду, які датуються приблизно між 2500 і 400 рр. до н. е. Окрім людських останків, вчені знайшли численні артефакти.

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Дослідники з Національного інституту антропології та історії (INAH) виявили 10 стародавніх гробниць у формі усічених конусів, яким близько 3 000 років. Ці гробниці знайшли на околиці третьої секції лісу Чапультепек, Мексика, пише Arkeonews.

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Знахідка вказує на існування поселення раннього та середнього докласичного періоду (2500-400 рр. до н. е.), на захід від сучасного Мехіко Фото: INAH

Марія де Лурдес Лопес Камачо, координаторка археологічних розкопок, пояснює, що ці гробниці дають уявлення про колись процвітаюче поселення раннього і середнього докласичного періоду, приблизно між 2500 і 400 роками до нашої ери. Ця громада процвітала в регіоні Ломас де Чапультепек, прямо на узліссі, до виверження вулкана Ксітл і утворення Педрегаль де Койоакан.

Ці конічні гробниці діаметром від одного до двох метрів і висотою до 1,50 метрів є унікальною формою поховальної архітектури. П'ять із цих гробниць, які часто називають пляшковими або дзвоновими через їхню форму перевернутого конуса, містили людські останки — чотири жінки та один чоловік, всі вони знайдені у зігнутому положенні.

З обох місць вдалося віднайти колекцію різноманітних предметів, деякі з яких організовані у вигляді підношень Фото: María de Lourdes López Camacho

Лопес Камачо зазначила, що хоча такі гробниці існують у різних регіонах стародавньої Мексики, ця знахідка є безпрецедентною для західної частини країни. Вважається, що гробниці належать до середнього докласичного періоду, приблизно 1200-400 рр. до н. е., але їхні характеристики вказують на близькість до раннього докласичного періоду, що охоплює 2500-1200 рр. до н. е.

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Цікаво, що на більшій висоті дослідницька група знайшла три поховання в прямокутних цистах, вирівняних по осі схід-захід. Це відкриття вказує на те, що село існувало і після докласичного періоду.

Окрім людських останків, розкопки виявили цілий ряд поховальних приношень, серед яких інструменти з оленячих рогів, увігнуто-опукла чаша, фрагмент сланцевого диска, пуансони, чаші, жіночі статуетки, посудини та фігурки, які археологи називають "привидами".

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