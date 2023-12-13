Подсунули свинью во времена неолита: что помогло сделать женщин ниже мужчин

Сегодня существует предположение, что рост человека определяется генетически. Однако ученые доказали, что не все так просто и однозначно.

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Мы долго думали, что наш рост в основном определяется генами. Однако недавнее исследование ставит под сомнение это мнение, показывая, что культура и окружающая среда играли значительную роль в формировании роста европейцев эпохи раннего неолита тысячи лет назад, пишет Ancient Origins.

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Это новаторское исследование, проведенное группой ученых из Университета Пенсильвании и немецких институтов культурного наследия, проливает свет на сложную взаимосвязь между генетикой, образом жизни и культурными традициями наших древних предков,

Исследователи углубились и изучили жизнь 1 535 человек, которые жили в Европе между 6 000 и 4 000 годами до нашей эры. Сосредоточившись на группах, принадлежавших к культуре линейно-ленточной керамики, которая процветала в разных европейских регионах в то время, они проанализировали скелетные останки, чтобы понять факторы, влияющие на вариации роста.

Несмотря на географические различия, люди этой культуры вели очень похожий образ жизни, используя одинаковые технологии и методы. Однако в разных регионах неизбежно существовали определенные культурные различия, достаточные для того, чтобы влиять на статус мужчин и женщин и обеспечивать определенное разнообразие между каждой подгруппой.

Вопреки мнению, что рост определяется только генетически, это исследование рассмотрело целый ряд факторов. Изучая древнюю ДНК, химические изотопы в костях (указывающие на рацион), признаки заболеваний, влияющих на рост, и фактические измерения скелета, исследователи составили целостную картину.

Мы долго думали, что наш рост в основном определяется генами. Однако недавнее исследование ставит под сомнение это мнение Фото: Andrew Neel/Pexels

Они стремились понять, как генетические, экологические, культурные и диетические факторы влияли на формирование роста в этих древних популяциях.

"Благодаря интеграции генетических и антропологических данных мы можем начать понимать вклад генетики и окружающей среды в вариации человека, что позволяет нам лучше интерпретировать наследственные, экологические и культурные ландшафты неолитической Европы", — отметили авторы исследования.

Объединив все эти данные, ученые смогли рассчитать относительное влияние генетических, экологических, культурных и диетических факторов на развитие роста каждого отдельного человека.

Генетическая информация позволила оценить потенциальный рост, тогда как другие измерения выявили фактический рост плюс факторы, которые могли бы повлиять на разницу. Эти данные позволили провести перекрестные корреляции между людьми, живущими в разных регионах, а также между мужчинами и женщинами.

Они обнаружили, что люди обоих полов, проживавшие в Северной и Центральной Европе, испытывали высокий экологический стресс, связанный с образом жизни, но женщины не достигали такого же роста, как мужчины, несмотря на генетические данные, которые показывали, что они должны были бы стать такими же высокими.

Исследователи считают, что это свидетельствует об определенных культурных преференциях, когда мужчинам давали больше времени на восстановление после стресса, чем женщинам, от которых, возможно, ожидали, что они будут работать дольше, выполняя различные задачи.

И наоборот, различия в росте между полами среди средиземноморского населения были не такими большими, несмотря на наличие одинакового количества стрессов в окружающей среде.

Это означает, что культурные предпочтения должны были быть разными, и что мужчины и женщины должны были иметь относительно одинаковое количество времени на отдых и восстановление после физических нагрузок, связанных со стилем жизни раннего неолита и энеолита.

"Наш анализ указывает на то, что биологические последствия полового неравенства могут быть связаны с культурными влияниями по крайней мере 7000 лет назад, и что культура больше, чем окружающая среда или генетика, была причиной различий в росте в Европе раннего неолита", — заявили ученые.

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Это исследование знаменует собой значительный прорыв в понимании того, как культурные традиции влияли на физическое развитие в древних обществах. Оно показывает, что на рост женщин влияло время, которое они имели на восстановление после физических нагрузок в повседневной жизни. Учитывая, что основной рост приходится на детство и подростковый возраст, эти требования, вероятно, отражались на людях с раннего возраста.

Ученые надеются применить свою методологию к другим культурам и временным периодам, чтобы разгадать сложную взаимосвязь между генетикой, окружающей средой и культурой, влияющую на физическое развитие.

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