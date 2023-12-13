Підсунули свиню в часи неоліту: що допомогло зробити жінок нижчими за чоловіків

Сьогодні існує припущення, що зріст людини визначається генетично. Однак науковці довели, що не все так просто й однозначно.

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Ми довго думали, що наш зріст здебільшого визначається генами. Однак нещодавнє дослідження ставить під сумнів цю думку, показуючи, що культура та навколишнє середовище відігравали значну роль у формуванні зросту європейців епохи раннього неоліту тисячі років тому, пише Ancient Origins.

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Це новаторське дослідження, проведене групою вчених з Університету Пенсильванії та німецьких інститутів культурної спадщини, проливає світло на складний взаємозв'язок між генетикою, способом життя та культурними традиціями наших давніх предків,

Дослідники заглибилися та вивчили життя 1 535 осіб, які жили в Європі між 6 000 і 4 000 роками до нашої ери. Зосередившись на групах, що належали до культури лінійно-стрічкової кераміки, яка процвітала в різних європейських регіонах у той час, вони проаналізували скелетні останки, щоб зрозуміти фактори, що впливали на варіації зросту.

Попри географічні відмінності, люди цієї культури вели дуже схожий спосіб життя, використовуючи однакові технології та методи. А проте в різних регіонах неминуче існували певні культурні відмінності, достатні для того, щоб впливати на статус чоловіків і жінок та забезпечувати певну різноманітність між кожною підгрупою.

Всупереч думці, що зріст визначається лише генетично, це дослідження розглянуло цілу низку факторів. Вивчаючи стародавню ДНК, хімічні ізотопи в кістках (що вказують на раціон), ознаки захворювань, що впливають на зріст, і фактичні вимірювання скелета, дослідники склали цілісну картину.

Ми довго думали, що наш зріст здебільшого визначається генами. Однак нещодавнє дослідження ставить під сумнів цю думку Фото: Andrew Neel/Pexels

Вони прагнули зрозуміти, як генетичні, екологічні, культурні та дієтичні фактори впливали на формування зросту в цих давніх популяціях.

"Завдяки інтеграції генетичних і антропологічних даних ми можемо почати розуміти внесок генетики і навколишнього середовища у варіації людини, що дозволяє нам краще інтерпретувати спадкові, екологічні та культурні ландшафти неолітичної Європи", — зазначили автори дослідження.

Об'єднавши всі ці дані, вчені змогли розрахувати відносний вплив генетичних, екологічних, культурних та дієтичних факторів на розвиток зросту кожної окремої людини.

Генетична інформація дозволила оцінити потенційний зріст, тоді як інші вимірювання виявили фактичний зріст плюс фактори, які могли б вплинути на різницю. Ці дані дозволили провести перехресні кореляції між людьми, що живуть у різних регіонах, а також між чоловіками і жінками.

Вони виявили, що люди обох статей, які проживали в Північній та Центральній Європі, зазнавали високого екологічного стресу, пов'язаного зі способом життя, але жінки не досягали такого ж зросту, як чоловіки, попри генетичні дані, які показували, що вони повинні були б стати такими ж високими.

Дослідники вважають, що це свідчить про певні культурні преференції, коли чоловікам давали більше часу на відновлення після стресу, ніж жінкам, від яких, можливо, очікували, що вони працюватимуть довше, виконуючи різні завдання.

І навпаки, відмінності у зрості між статями серед середземноморського населення були не такими великими, попри наявність однакової кількості стресів у навколишньому середовищі.

Це означає, що культурні вподобання мали бути різними, і що чоловіки і жінки мали мати відносно однакову кількість часу на відпочинок і відновлення після фізичних навантажень, пов'язаних зі стилем життя раннього неоліту та енеоліту.

"Наш аналіз вказує на те, що біологічні наслідки статевої нерівності можуть бути пов'язані з культурними впливами принаймні 7000 років тому, і що культура більше, ніж навколишнє середовище або генетика, була причиною відмінностей у зрості в Європі раннього неоліту", — заявили вчені.

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Це дослідження знаменує собою значний прорив у розумінні того, як культурні традиції впливали на фізичний розвиток у стародавніх суспільствах. Воно показує, що на зріст жінок впливав час, який вони мали на відновлення після фізичних навантажень у повсякденному житті. Враховуючи, що основний ріст припадає на дитинство та підлітковий вік, ці вимоги, ймовірно, відбивалися на людях із раннього віку.

Учені сподіваються застосувати свою методологію до інших культур і часових періодів, щоб розгадати складний взаємозв'язок між генетикою, навколишнім середовищем і культурою, що впливає на фізичний розвиток.

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