Хрускіт кісточок: чи правда це призводить до артриту, розповіли лікарі

Наші батьки часто запевняли нас, що тріск кісточок пальців призведе до артриту, але лікарі вирішили розібратися в цьому питанні.

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За словами доктора Роберта Шмерлінга, авторитетного ревматолога, тріск кісточок пальців часто описується як метод "зняття напруги". Для одних — це прояв нервового тику, для інших — просто ще одна дратівлива звичка, пише HealthDay.

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То що ж насправді є причиною чутного "хлопка", що виникає, коли ми тріскаємо кісточки пальців? Доктор Танда Аунг, доцент кафедри ревматології Каліфорнійського університету, визнає, що конкретне пояснення залишається невловимим через відсутність достатньої кількості досліджень. Проте, вона висуває дві основні теорії. Згідно з однією з них, шум виникає внаслідок швидкого руху структур усередині пальця, таких як кістки, сухожилля і зв'язки. Інша гіпотеза пов'язана із синовіальною рідиною (змащувальною речовиною в наших суглобах) і бульбашками газу, які утворюються в цій рідині. Передбачається, що в цьому разі хлопаючий звук є результатом руху цих бульбашок газу в тісному просторі суглобів пальців.

Однак залишається актуальним питання: чи призводить тріск кісточок пальців до артриту? Посилаючись на більш раннє дослідження про зв'язок між звичним трісканням кісточок пальців і функцією кисті, доктор Аунг вважає, що докази не зовсім переконливі. Під час дослідження у тих, хто звик тріщати кісточками пальців, спостерігався набряк кисті та зниження сили хвата, але чіткого зв'язку між тріщанням кісточок пальців і остеоартритом виявлено не було. Проте доктор Аунг попереджає, що постійні і тривалі маніпуляції з суглобами можуть призвести до їх пошкодження. Вона рішуче виступає за проведення більш комплексних, довгострокових досліджень для вивчення можливого зв'язку з дегенеративними захворюваннями суглобів.

Для тих, хто хоче покінчити зі звичкою хрустіти кісточками пальців, у доктора Аунг є кілька рекомендацій. Це часто є реакцією на стрес і занепокоєння, тому пошук альтернативних механізмів подолання може бути ефективним. Вона рекомендує включити в повсякденне життя дихальні вправи та медитацію, оскільки вони мають доведену фізичну та психологічну користь. Крім того, вона радить зайняти руки такими видами діяльності, як використання м'ячиків для зняття стресу, фіджет-спінерів або навіть малюванням. Підтримувати зв'язок з іншими людьми, вести щоденник, займатися фізичними вправами та дотримуватися здорового харчування також є корисними стратегіями для подолання тривоги та стресу.

Насамкінець слід зазначити, що хоча остаточно не доведено, що тріск кісточок пальців спричиняє артрит, ймовірно, варто замінити цю потенційно шкідливу звичку на більш корисні для здоров'я стратегії боротьби зі стресом. Не дозволяйте простому клацанню або хлопку суглобів диктувати вам ваше здоров'я.

Раніше Фокус писав про несподівану причину розвитку артриту. Дослідження припустило, що пари від дров'яних печей та барбекю дивним чином можуть спровокувати ревматоїдний артрит.

Також, Фокус писав про те, що вчені знайшли ліки від одного з найдавніших захворювань. Дослідники Каліфорнійського університету розробили нову молекулярну модель артриту, зосередивши увагу на білку лубриціні, що змащує суглоби.

Цей матеріал має лише інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, зверніться до фахівця.