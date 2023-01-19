Хвороба королів. Вчені знайшли ліки від одного з найдавніших захворювань

Дослідники Каліфорнійського університету розробили нову молекулярну модель артриту, зосередивши увагу на білку лубріціні, що змащує суглоби.

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Багато людей розглядають подагру як хворобу з минулого, схожу на рахіт чи цингу. Історично це торкалося багатих і королівських осіб, у тому числі таких фігур, як Бенджамін Франклін та Томас Джефферсон, пише SciTechDaily.

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З усім тим, це все ще поширене захворювання, що зачіпає понад 10 мільйонів людей в одних лише у Сполучених Штатах. Попри свою довгу історію, що сягає корінням в Стародавньому Єгипті, подагра продовжує залишатися серйозною проблемою для здоров'я.

Подагра є найпоширенішою формою запального артриту, при якому урати (побічний продукт багатих на пурини продуктів, таких як м'ясо і алкоголь) накопичуються в організмі і утворюють голчасті кристали в суглобах та навколо них, зазвичай починаючи зі стопи. Відкладення кристалів призводять до спалахів сильного болю, набряклості та хворобливості суглобів і можуть прогресувати до хронічного пошкодження суглобів, що обмежує рухливість пацієнтів та якість їхнього життя.

[ + – ] На рентгенограмі стопи хворого виявлено вдавлені ерозії суглобів на великому пальці стопи, характерні для подагри Фото: UC San Diego Health Sciences

Надлишок уратів, що циркулюють у крові, відомий як гіперурикемія, довгий час вважався основною причиною подагри, але, хоч як це парадоксально, у більшості людей з високим рівнем уратів захворювання не розвивається. Фактично, безсимптомна гіперурикемія приблизно вчетверо більш поширена, ніж подагра. У пацієнтів з подагрою також виявляється загадково вищий рівень уратів у суглобовій рідині порівняно з кров'ю. Так, гіперурикемія не є єдиним фактором, що стимулює відкладення кристалів уратів у суглобах. То що ще може бути причиною хвороби?

У новому дослідженні міжнародна група визначила новий молекулярний шлях, який викликає подагру та її прогресування до ерозії тканин суглобів. Отримані дані позиціонують лубріцін, білок, виявлений у суглобовій рідині, як нову терапевтичну мету як профілактики, так лікування захворювання.

Вчені були зацікавлені у вивченні генетичних факторів, які призводять не до високого рівня циркулюючих уратів, а саме до їх вироблення та відкладення кристалів у суглобах. Для цього вони вивчили рідкісний випадок подагри, при якому у пацієнтки розвинулися відкладення кристалів уратів та ерозії у суглобах, але не було високого рівня уратів у крові.

"Цей природний і надзвичайно незвичайний розлад надав унікальну можливість поглянути на подагричний артрит по-іншому і зрозуміти, які молекулярні процеси сприяють захворюванню незалежно від гіперурикемії", — сказав старший автор Роберт Теркельтауб, доктор медичних наук, професор школи Каліфорнійського університету в Сан-Д.

Використовуючи секвенування всього геному, секвенування РНК та кількісні протеомні методи, дослідники змогли ідентифікувати основний молекулярний шлях, який був порушений у пацієнта, зосередившись на значному зниженні лубрицину. Муцинозний білок забезпечує необхідне змащення та захист суглобових тканин та регулює функцію певного типу лейкоцитів, які сприяють запаленню у суглобі.

Додаткові експерименти підтвердили, що у здорових умовах лубріцін пригнічує секрецію уратів та ксантиноксидази (ферменту, що виробляє урати) шляхом активації лейкоцитів, а також блокує кристалізацію уратів у суглобі. Потім дослідники обстежили кількох пацієнтів із поширеною формою подагри та підтвердили, що у них також був помітно знижений рівень лубріціну. Автори припускають, що на те, чи розвинеться у пацієнта з гіперурикемією подагра, може впливати те, які варіанти генів у них для лубріціну та інших молекул, які контролюють його вироблення або деградацію в суглобі.

"Наші результати показують, що лубріцін може бути новим біологічним маркером для відстеження ризику розвитку подагри у пацієнтів, і що нові препарати для підтримки та підвищення рівня лубріціну можуть обмежувати захворюваність та прогресування подагричного артриту", — сказав Теркельтауб.

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