Болезнь королей. Ученые нашли лекарство от одного из самых древних заболеваний

Исследователи Калифорнийского университета разработали новую молекулярную модель артрита, сосредоточив внимание на смазывающем суставы белке лубрицине.

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Многие люди рассматривают подагру как болезнь из прошлого, похожую на рахит или цингу. Исторически это затрагивало богатых и королевских особ, в том числе таких фигур, как Бенджамин Франклин и Томас Джефферсон, пишет SciTechDaily.

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Тем не менее, это все еще распространенное заболевание, затрагивающее более 10 миллионов человек в одних только в Соединенных Штатах. Несмотря на свою долгую историю, уходящую корнями в Древний Египет, подагра продолжает оставаться серьезной проблемой для здоровья.

Подагра является наиболее распространенной формой воспалительного артрита, при котором ураты (побочный продукт богатых пуринами продуктов, таких как мясо и алкоголь) накапливаются в организме и образуют игольчатые кристаллы в суставах и вокруг них, обычно начиная со стопы. Отложения кристаллов приводят к вспышкам сильной боли, отечности и болезненности суставов и могут прогрессировать до хронического повреждения суставов, что ограничивает подвижность пациентов и качество их жизни.

[ + – ] На рентгенограмме стопы больного выявлены вдавленные эрозии суставов на большом пальце стопы, характерные для подагры. Фото: UC San Diego Health Sciences

Избыток уратов, циркулирующих в крови, известный как гиперурикемия, долгое время считался основной причиной подагры, но, как это ни парадоксально, у большинства людей с высоким уровнем уратов заболевание не развивается. Фактически, бессимптомная гиперурикемия примерно в четыре раза более распространена, чем подагра. У пациентов с подагрой также обнаруживается загадочно более высокий уровень уратов в суставной жидкости по сравнению с их кровью. Таким образом, гиперурикемия не является единственным фактором, стимулирующим отложение кристаллов уратов в суставах. Так что же еще может быть причиной болезни?

В новом исследовании, международная группа определила новый молекулярный путь, который вызывает подагру и ее прогрессирование до эрозии тканей суставов. Полученные данные позиционируют лубрицин, белок, обнаруженный в суставной жидкости, как новую терапевтическую мишень как для профилактики, так и для лечения заболевания.

Ученые были заинтересованы в изучении генетических факторов, которые приводят не к высокому уровню циркулирующих уратов, а конкретно к их выработке и отложению кристаллов в суставах. Для этого они изучили редкий случай подагры, при котором у пациентки развились отложения кристаллов уратов и эрозии в суставах, но не было высокого уровня уратов в крови.

"Это естественное и чрезвычайно необычное расстройство предоставило уникальную возможность взглянуть на подагрический артрит по-другому и понять, какие молекулярные процессы способствуют заболеванию независимо от гиперурикемии", — сказал старший автор Роберт Теркельтауб, доктор медицинских наук, профессор школы Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Используя секвенирование всего генома, секвенирование РНК и количественные протеомные методы, исследователи смогли идентифицировать основной молекулярный путь, который был нарушен у пациента, сосредоточившись на значительном снижении лубрицина. Муцинозный белок обеспечивает необходимую смазку и защиту суставных тканей и регулирует функцию определенного типа лейкоцитов, которые способствуют воспалению в суставе.

Дополнительные эксперименты подтвердили, что в здоровых условиях лубрицин подавляет секрецию уратов и ксантиноксидазы (фермента, вырабатывающего ураты) путем активации лейкоцитов, а также блокирует кристаллизацию уратов в суставе. Затем исследователи обследовали нескольких пациентов с распространенной формой подагры и подтвердили, что у них также был заметно снижен уровень лубрицина. Авторы предполагают, что на то, разовьется ли у пациента с гиперурикемией подагра, может влиять то, какие варианты генов у них есть для лубрицина и других молекул, которые контролируют его выработку или деградацию в суставе.

"Наши результаты показывают, что лубрицин может быть новым биологическим маркером для отслеживания риска развития подагры у пациентов, и что новые препараты для поддержания и повышения уровня лубрицина могут ограничивать заболеваемость и прогрессирование подагрического артрита", — сказал Теркельтауб.

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