Ученые рассказали, безопасно ли хрустеть пальцами

Потрескивание суставами — довольно распространенная привычка. Для некоторых это и вовсе ежедневный ритуал. Но безопасно ли хрустеть пальцами? И не приведет ли эта привычка к артриту? Эксперты объяснили.

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Похрустывания коленных суставов, пальцев, позвонков, запястий… Легко представить, правда? Некоторые люди находят этот процесс невыносимым, в то время как другие получают от него огромное удовольствие, пишет Inverse.

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Почему хрустят суставы и безопасно ли это?

Звук, возникающий при хрусте пальцев, вызывает процесс, который называется "кавитацией" в суставе, когда в вязкой синовиальной жидкости между костями образуются пузырьки газа.

[ + – ] Похрустывание костяшками пальцев позволяет растянуть пальцы и суставы, чтобы снять усталость

Растягивание сустава, чтобы он хрустнул, вызывает снижение давления синовиальной жидкости, в результате чего растворенные в ней газы высвобождаются и собираются в пузырь. Именно это образование пузырьков и вызывает знаменитый треск. Так вредно хрустеть пальцами или полезно?

Многим в детстве не раз запрещали хрустеть пальцами, говоря, что это может спровоцировать артрит. Действительно ли хруст суставов причиняет вред здоровью?

Как отмечают ученые, в целом щелканье суставов не несет в себе вреда. Однако все зависит от того, как именно вы это делаете. Иногда из-за большого усилия или резкого хруста можно получить микротрещинку, что приведет к боли и воспалению. Но вот любая связь между хрустом суставов и такими заболеваниями, как артрит — выдумки.

[ + – ] Иногда люди хрустят пальцами, потому что это помогает им снять психологическое напряжение

А как насчет тех моментов, когда суставы хрустят сами по себе? Например, когда вы приседаете или встаете, а колени хрустят?

Оказывается, в этом случае тоже нет особых причин для беспокойства. Потрескивания могут быть вызваны различными причинами, например, трением коленных чашечек о кости. Если у вас нет ни отека, ни боли, вы можете не переживать о хрусте.

Почему людям нравится хрустеть суставами?

Хрустеть суставами люди могут как минимум по трем причинам: привычка, АСМР или же разминка пальцев как способ борьбы со стрессом.

АСМР (автономная сенсорная меридионпльная реакция) — ощущение покалывания в затылке, которое распространяется в виде мурашек по шее и спине к конечностям. Оно возникает от определенных звуковых частот или визуальных вещей. Хруст пальцами может быть одной из составляющих этого феномена.

А что насчет борьбы со стрессом и разминки? Когда вы в течение всего дня работаете руками, напрягая мышцы, ваши суставы также испытывают напряжение. Похрустывание костяшками пальцев позволяет растянуть пальцы и суставы, чтобы снять усталость. Но иногда людям просто нравится этот звук потрескивания, или же он помогает им убрать психологическое напряжение.