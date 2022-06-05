Вчені розповіли, чи безпечно хрускати пальцями

Хрускання суглобами — досить поширена звичка. Для деяких це взагалі щоденний ритуал. Але чи безпечно хрускати пальцями? І чи не спричинить ця звичка до артриту? Експерти пояснили.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Хрускання колінних суглобів, пальців, хребців, зап'ясть… Легко уявити, правда? Деякі люди знаходять цей процес нестерпним, тоді як інші одержують від нього величезне задоволення, пише Inverse.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Чому хрускають суглоби і чи безпечно це?

Звук, що виникає при хрускоті пальців, викликає процес, який називається "кавітацією" в суглобі, коли у в'язкій синовіальній рідині між кістками утворюються бульбашки газу.

[ + – ] Хрускання кісточками пальців дозволяє розтягнути пальці та суглоби, щоб зняти втому

Розтягування суглоба, щоб він хруснув, викликає зниження тиску синовіальної рідини, внаслідок чого розчинені в ній гази вивільняються та збираються у міхур. Саме це утворення бульбашок і викликає знаменитий тріск. Тож шкідливо хрумтіти пальцями чи корисно?

Багатьом у дитинстві неодноразово забороняли хрускати пальцями, говорячи, що це може спровокувати артрит. Чи справді хрускіт суглобів завдає шкоди здоров'ю?

Як зазначають вчені, загалом клацання суглобів не завдає шкоди. Проте все залежить від того, як саме ви це робите. Іноді унаслідок великого зусилля або різкого хрускоту можна отримати мікротріщину, що призведе до болю та запалення. Але будь-який зв'язок між хрускотом суглобів і такими захворюваннями, як артрит — вигадки.

[ + – ] Іноді люди хрускають пальцями, тому що це допомагає їм зняти психологічне напруження.

А як щодо тих моментів, коли суглоби хрускають самі по собі? Наприклад, коли ви присідаєте чи встаєте, а коліна хрускають?

Виявляється, у цьому випадку теж немає особливих причин для занепокоєння. Хрускіт може бути викликаним різними причинами, наприклад, тертям колінних чашок об кістки. Якщо у вас немає набряку, ні болю, ви можете не переживати про хрускіт.

Чому людям подобається хрускати суглобами?

Хрускати суглобами люди можуть як мінімум з трьох причин: звичка, АСМР або розминка пальців як спосіб боротьби зі стресом.

АСМР (автономна сенсорна меридіонпльна реакція) — відчуття поколювання в потилиці, яке поширюється у вигляді мурашок по шиї та спині до кінцівок. Воно виникає від певних звукових частот чи візуальних речей. Хрускіт пальцями може бути однією зі складових цього феномену.

А як щодо боротьби зі стресом та розминки? Коли ви протягом дня працюєте руками, напружуючи м'язи, ваші суглоби також відчувають напругу. Хрускання кісточками пальців дозволяє розтягнути пальці та суглоби, щоб зняти втому. Але іноді людям просто подобається цей звук хрускоту, або він допомагає їм прибрати психологічне напруження.