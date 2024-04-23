100-річні людські рештки розповіли про насильницьке минуле регіону Шотландії, — ЗМІ (фото)

За словами журналістів, собаки можуть поїдати людські останки через кілька годин після смерті. Відомо також, що в минулі століття в Шотландії вовки розкопували могили.

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Археологи виявили безліч людських останків, які, як вони вважають, проливають світло на жорстоке минуле англо-шотландського прикордонного регіону. Про це пише Newsweek.

Група археологів Border Reivers Archeology Unit (BRAU) з місцевими підрядниками виявила рештки під час спостереження за комунальними роботами на території парафіяльної церкви в селі Свінтон, Шотландія, на кордоні з Англією.

Загалом археологи BRAU витягли 124 кісткові фрагменти та два зуби, що хитаються, що належать щонайменше п'ятьом людям — двом дорослим і трьом неповнолітнім.

Експертний аналіз останків показав, що смерть була насильницькою, і люди отримали множинні ушкодження. На деяких кістках навіть є сліди укусу великого собаки або вовка.

У села Свінтон довга історія, що сягає періоду раннього Середньовіччя, коли воно було частиною Англії, поки 973 року його не передали шотландському королю Кеннету II.

У наступні століття спостерігався тривалий період конфлікту між королівствами Англії та Шотландії. Гарячі точки спалахували по всьому прикордонному регіону. Основний період бойових зіткнень почався з англійського вторгнення в Шотландію 1296 року, що поклало початок Першій війні за незалежність Шотландії.

Англо-шотландські війни закінчилися 1603 року союзом. Яків VI і Яків I стали монархами обох королівств. Конфлікт між двома королівствами в складнішій формі тривав і в 17 столітті.

Парафіяльна церква Свінтона була спочатку побудована 1100 року, її територію пізніше використовували як притулок у перший період англо-шотландського конфлікту.

"Суїнтон зазнавав нападу щонайменше чотири рази в період із 1487 до 1593 року", — розповів Шеннон Армстронг із BRAU.

Кістки, виявлені на території церкви, поки що не датовані з наукового погляду, водночас археологи вважають, що люди померли між 1296 і 1603 роками.

Два фрагменти кісток гомілки свідчать про травми, завдані холодною зброєю (наприклад, мечем або сокирою) приблизно в момент смерті. І рани не мали жодних ознак загоєння, що вказує на те, що вони виникли незадовго до смерті або після неї. На іншій кістці було три окремі надрізи, очевидно, залишені холодною зброєю.

На низці інших кісток були характерні сліди зубів, які вказують на те, що їх вкусив собака або вовк.

Пошкодження такого роду зазвичай спостерігаються у випадках, коли тіла залишилися непохованими після битви або різанини. Собаки можуть поїдати людські останки через кілька годин після смерті. Такі свідчення в похованнях на церковних кладовищах у цьому регіоні зустрічаються рідко. Але відомо, що в минулі століття в Шотландії вовки розкопували могили й поїдали людські тіла.

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