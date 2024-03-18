"Діло принципу": Лоліта заявила, що хоче, аби після смерті, частину її праху розвіяли в Україні (відео)

Лоліта заявила, що навіть після смерті планує все ж потрапити в Україну попри заборони. За її словами, це діло принципу.

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60-річна співачка Лоліта Мілявська, яка вже багато років живе в Росії, однак виросла і народилася в Україні зізналася, що хоче, аби після смерті частину її праху розвіяли в Україні. Про це вона заявила в інтерв’ю на ютуб-каналі "ПОВЕСТОЧКА".

Зокрема, Лоліта розповіла, що після смерті не хоче, аби її тіло лежало в землі чи в урні, вона вільна людина, тому вирішила, що після смерті її тіло кремують. Після кремації Лоліта хоче, що її прах розсипали в 7 пробірок, а кожну з них відправили у своє місце призначення. Як зізналася співачка, така ідея з пробірками виникла саме через заборону в'їзду на територію України, де вона народилася та виросла.

"Чому пробірки, така ідея виникла, мене ж не впускають в Україну, а знайдеться хтось із друзів, хто колись забере одну пробірочку і викине її на вулиці Нижній Вал,37 (ред. Мукачево), де пройшло моє дитинство, де я була абсолютно щасливою дитиною, чудовий двір, багато дітей", — розповіла співачка.

Як з’ясувалося, все це співачка прописала у своєму заповіті, де вказала всі свої побажання, одним з пунктів вона прописала, що частину праху вона хоче розсипати на території України, в місті Мукачево, де вона народилася.

"Я подивилася на ті урни страшні, не хочу я в такому лежати, і в землі я не хочу лежати. Я людина, яка любить свободу. Не можу я в 2 на 2 отак лежати, це неприємно. Одну (ред. пробірку) спустити в унітаз, тому що хтось точно це захоче це зробити. Одну пробірку дати шанувальникам, вони божевільні, нехай що хочуть те і роблять. Хочу одну пробірку в Болгарію. Тому що, хто буде прах провозити? Це дозволи різні. А тут, що там 100 грамів. Ось чому 7 пробірок і одну з них обов’язково (ред. в Україну). Це ще діло принципу, я сказала: "Не пускаєте, але я всеодно проникну, хоть прахом, але проникну". ", — розповіла Лоліта.

В інтерв’ю Лоліта, яка давно живе та працює в Росії, підтримує політику Путіна заявила, що батьківщиною вона все ж вважає Україну, адже вона там провела щасливе дитинство.

"Я до 16 років жила (ред. в Україні). І звичайно для мене це рідна країна (ред. Україна), кожна вулиця рідна. Тут бабуся жила, тут ми з мамою жили, тут друзі жили, тут ми школу прогулювали. Це нормально — це завжди буде моєю батьківщиною. В мене у свідоцтві про народження написано — українське СССР і я його не змінюю. І це так є — місто Мукачево", — розповіла Лоліта.

Нагадаємо, раніше ми писали, Лоліта заявила, що гола вечірка Івлєєвої виявилася найнуднішою в її житті. Крім цього, Фокус писав, що Лоліта відновлює храм "на одній із окупованих територій"