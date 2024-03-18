Лоліта заявила, що гола вечірка Івлєєвої виявилася найнуднішою в її житті (відео)

Лоліта зізналася, що не очікувала, що участь у "голій вечірці" матиме скільки хейту та непоправні наслідки.

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60-річна російська співачка Лоліта Мілявська, яка народилася та виросла в Україні, після скандалу навколо вечірки блогерки Насті Івлєєвої назвала "голу вечірку" самою нудною. Про це вона заявила в інтерв’ю на ютуб-каналі "ПОВЕСТОЧКА".

Зокрема, Лоліта заявила, що її метою на вечірці було знайомство з молодими артистами задля налагодження співпраці.

"Мені мій приятель сказав: "Ти вже вся згорбилася, око згасло через гастролі. Сходи. Там буде хтось із молодих музикантів. Познайомишся — і буде колаборація", — пояснила співачка свою участь у тусовці.

Однак, як з’ясувалося, після вечірки Лоліта залишилася не задоволеною, оскільки це була одна із найнудніших тусовок у її житті.

"Але в результаті, коли я вийшла з вечірки, я своєму приятелю сказала: "Це найнудніша вечірка в моєму житті!" Ми з моїми віковими друзями, які там були, говорили: "Боже, як нудно! Молодь не вміє гуляти. Ось ми свого часу…". У цей момент нас нафотографували, а на фото виходить, що нам весело", — сказала Лоліта.

01:27 Сповідь. Життя після "голої вечірки"

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Вона також зізналася, що не думала, що ця вечірка буде мати наскільки серйозні наслідки. За словами артистки, коли в неї махом відмінили 30 концертів і всі корпоративи, вона була шокована.

"Є відчуття, що нас покарали так, ніби ми як мінімум завалили трьох людей, розчленували, закопали, з'їли та ще щось зробили. Не знімаю з себе відповідальності, але мені здається, що це було надмірне покарання, — сказала співачка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що після участі в "голій вечірці" Лоліта Мілявська пообіцяла вирушити на Донбас і відновити храм "на одній із нових територій". Крім цього, Фокус писав, на Івлєєву подали колективний позов у розмірі 1 млрд рублів за "голу" вечірку.