Докази вигадані: ув'язненого в камері смертників, який живе найдовше, виправдали через 56 років

Івао Хакамада провів 46 років у камері смертників, бувши засудженим за вбивство і підпал. Тепер вважається, що деякі докази сфабрикували слідчі, і суд визнав його невинним.

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У четвер, 26 вересня, японський суд виправдав 88-річного Івао Хакамаду, ув'язненого у світі, який найдовше перебуває у камері смертників, за більш ніж півстоліття після його засудження за вбивство 1968 року. Про це пише Daily Mail.

Окружний суд Сідзуокі постановив, що чоловік невинний під час повторного судового розгляду, якого домоглися його прихильники десять років тому.

"Суд визнає підсудного невинним", — заявив суддя Косі Кунії.

Здоров'я Хакамади слабке, і він не був присутній у суді, але його 91-річна сестра Хідеко, яка часто говорить від його імені, кілька разів низько вклонилася судді.

До свого звільнення 2014 року в очікуванні повторного судового розгляду Хакамада провів 46 років у камері смертників після того, як його визнали винним у вбивстві свого боса, його дружини та їхніх двох дітей.

Проте з плином років виникли питання щодо сфабрикованих доказів і вимушених зізнань, що викликало пильну увагу до системи правосуддя Японії, яка, за словами критиків, тримає підозрюваних "у заручниках".

Чоловік довів свою невинуватість Фото: CNN

Сотні людей вишикувалися в чергу в окружному суді Сідзуокі. Біля будівлі суду прихильники Хакамади тримали прапори й транспаранти, що закликали винести виправдувальний вердикт.

"Ми так довго вели битву, яка здавалася нескінченною. Але цього разу я вірю, що все буде залагоджено", — заявляла Хідеко журналістам у липні.

Видання зазначає, що Японія — єдина велика індустріальна демократія, крім США, де зберігається смертна кара, і ця політика має широку громадську підтримку. Хакамада став п'ятим засудженим до смертної кари, якому було надано повторний суд. Усі чотири попередні справи також завершилися виправданням. За словами його головного адвоката Хідее Огави, після десятиліть ув'язнення, здебільшого в одиночній камері, інколи складається враження, що Хакамада "живе у світі фантазій".

Чоловікові допомагала його 91-річна сестра Хідеко Фото: ABC News

Переломний момент настав у 2014 році, коли було ухвалено рішення про перегляд справи на тій підставі, що прокурори могли підкинути докази, і Хакамаду було звільнено з в'язниці. Юридичні суперечки, включно з протидією з боку прокурорів, призвели до того, що повторний судовий розгляд розпочався тільки минулого року.

Спочатку Хакамада заперечував, що грабував і вбивав жертв, але був змушений зізнатися після того, як його піддавали жорстоким допитам, що включали побиття.

Центральним елементом судового розгляду став комплект закривавленого одягу, знайдений у місткості з місо — ферментованою соєвою пастою — через рік після вбивств 1966 року. Цей предмет використовувався як доказ для обвинувачення Хакамади. Захист звинуватив слідчих у підставі, оскільки червоні плями на одязі були надто яскравими, проте прокурори заявили, що їхні власні експерименти показали, що колір був правдоподібним.

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Також стало відомо, що чоловік, який врізався в замаскований військовий вертоліт, отримає 3,3 млн доларів. Потерпілий Джефф Сміт вимагав 9,5 млн доларів як відшкодування збитків, щоб покрити медичні витрати та втрачений заробіток. Нещодавно гучну справу було розглянуто в суді.