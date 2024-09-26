Улики выдуманы: самый долгоживущий заключенный в камере смертников оправдан спустя 56 лет

Ивао Хакамада провел 46 лет в камере смертников, будучи осужденным за убийство и поджог. Теперь считается, что некоторые улики были сфабрикованы следователями и суд признал его невиновным.

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В четверг, 26 сентября, японский суд оправдал 88-летнего Ивао Хакамаду, самого долго пребывающего в камере смертников заключенного в мире, спустя более полувека после его осуждения за убийство в 1968 году. Об этом пишет Daily Mail.

Окружной суд Сидзуоки постановил, что мужчина невиновен в ходе повторного судебного разбирательства, которого добились его сторонники десять лет назад.

"Суд признает подсудимого невиновным", — заявил судья Коси Кунии.

Здоровье Хакамады слабое, и он не присутствовал в суде, но его 91-летняя сестра Хидэко, которая часто говорит от его имени, несколько раз низко поклонилась судье.

До своего освобождения в 2014 году в ожидании повторного судебного разбирательства Хакамада провел 46 лет в камере смертников после того, как его признали виновным в убийстве своего босса, его жены и их двух детей.

Однако с течением лет возникли вопросы относительно сфабрикованных доказательств и вынужденных признаний, что вызвало пристальное внимание к системе правосудия Японии, которая, по словам критиков, держит подозреваемых "в заложниках".

Мужчина доказал свою невиновность Фото: CNN

Сотни людей выстроились в очередь в окружном суде Сидзуоки. Возле здания суда сторонники Хакамады держали флаги и транспаранты, призывающие вынести оправдательный вердикт.

"Мы так долго вели битву, которая казалась бесконечной. Но на этот раз я верю, что все будет улажено", — заявляла Хидэко журналистам в июле.

Издание отмечает, что Япония — единственная крупная индустриальная демократия, помимо США, где сохраняется смертная казнь, и эта политика пользуется широкой общественной поддержкой. Хакамада стал пятым приговоренным к смертной казни, которому был предоставлен повторный суд. Все четыре предыдущих дела также завершились оправданием. По словам его главного адвоката Хидэе Огавы, после десятилетий заключения, в основном в одиночной камере, иногда создается впечатление, что Хакамада "живет в мире фантазий".

Мужчине помогала его 91-летняя сестра Хидэко Фото: ABC News

Переломный момент наступил в 2014 году, когда было принято решение о пересмотре дела на том основании, что прокуроры могли подбросить доказательства, и Хакамада был освобожден из тюрьмы. Юридические препирательства, включая противодействие со стороны прокуроров, привели к тому, что повторное судебное разбирательство началось только в прошлом году.

Первоначально Хакамада отрицал, что грабил и убивал жертв, но был вынужден сделать признание после того, как он подвергался жестоким допросам, включавшим в себя избиения.

Центральным элементом судебного разбирательства стал комплект окровавленной одежды, найденный в емкости с мисо — ферментированной соевой пастой — через год после убийств 1966 года. Этот предмет использовался в качестве улики для обвинения Хакамады. Защита обвинила следователей в подставе, поскольку красные пятна на одежде были слишком яркими, однако прокуроры заявили, что их собственные эксперименты показали, что цвет был правдоподобным.

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