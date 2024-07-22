Насті Івлєєвій заборонили виїжджати з Росії

Проблеми Насті Івлєєвої через "голу вечірку" продовжуються. Блогерка поки ніяк не коментує події, які відбуваються у її житті.

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Російська блогерка і телеведуча Анастасія Івлєєва, яка раніше була ведучою в українському тревел-шоу "Орел та Решка", не може виїхати з РФ. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зокрема, відомо, що наразі блогерка має серйозні проблеми на батьківщині. Причиною цьому є її борги перед Федеральною податковою службою РФ (ФНП). Через те, що Настя Івлєєва заборгувала майже 20,9 мільйона рублів, блогерці заблокували виїзд із країни.

"Івлєєва вже перебуває під пильною увагою судових приставів. Якщо блогерка спробує залишити Росію, прикордонники зупинять її і їй буде відмовлено у виїзді", – повідомляють російські ЗМІ.

Зауважимо, що напередодні стало відомо, що через борги блогерки перед ФНП РФ було заарештовано її автомобіль Lamborghini Urus, який вона придбала в кредит на 7 років.

Варто зазначити, що Настя Івлєєва має багатомільйонну аудиторію в мережі Інстаграм. У грудні 2023 року Івлєєва стала фігуранткою гучного скандалу з "голою вечіркою", через яку постраждала не лише Івлєєва, як організатор, а й відомі російські зірки, наприклад, Лоліта, Філіп Кіркоров та інші.

Після хвилі хейту Івлєєва на кілька місяців зникла з інформаційного простору. Вже згодом вона дала велике інтерв’ю, в якому змінила свою громадську позицію. В ньому блогерка, яка раніше виступала за мир, призналася в любові до Путіна, заявила, що допомагає фінансово російській армії, а також те, що відвідувала окуповані російською армією території України.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Настю Івлєєву оштрафували за "дискредитацію російської армії".