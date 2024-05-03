Допомогу надавала і буде продовжувати: Івлєєва зізналася у фінансуванні російської армії

Блогерка, яка на початку повномасштабного вторгнення заявляла, що виступає проти війни, після "голої" вечірки розповіла, що підтримує окупаційну армію.

Related video

Настя Івлєєва зізналася, що допомагає фінансово бійцям російської армії, однак, нібито виступає за мир. Про це блогерка, яка наприкінці грудня 2023 року втрапила в скандал з "голою вечіркою" розповіла в великому інтерв’ю для російських ЗМІ.

Зокрема, Івлєєва наголосила, що вона з перших днів допомагає російські армії фінансово і робить вона це не через вину за "голу вечірку", а через натхнення людьми, які оточують її.

"Хочу пояснити один момент, що я це робила і до вечірки, і до Нового року. Оскільки в моєму оточенні є люди, які підтримують фронт, я на їх прикладі роблю те саме. Це підтримка різного роду. Більше того у мене є відео бійців, які відправляють мені подяку. Зв’язок я підтримую і допомогу я надавала, і буду надавати й далі", — сказала Івлєєва.

51:16 - підтримка фронту

Натомість у цьому ж інтерв’ю Івлєєва заявила, що вона проти війни і хоче, аби якомога швидше в світі настав мир.

"Я проти будь-якої війни. Це нормально. Будь-яка нормальна людина виступатиме за мир", — сказала блогерка.

Вона також зізналася, що наразі не підтримує зв’язок ні з ким із колег з Україні, ба більше вона отримувала багато погроз та хейту у свій бік від українців. Однак блогерка заявила, що вона розуміє, чому саме так, тому нікого не засуджує.

"Я думаю, як і у всіх, у кого є близькі, рідні, друзі, товариші на Україні. Тобто ніяк (ред. не підтримує стосунки). Якщо ти не займаєш визначену позицію, то діалогу ніякого не можливо. Тому сумно визнавати, що братські народи розділилися, але щиро вірю, що скоро все налагодиться. Я можу їх зрозуміти. Мене моя ситуація навчила розглядати подію з двох боків. Я розумію, що вони мають право на свої емоції", — сказала Івлєєва.

Настя Івлєєва виступила проти війни

Настя Івлєєва, яка має багатомільйонну аудиторію в Інстаграмі, раніше працювала в українському проєкті "Орел та Решка" разом з Антоном Птушкіним. Після початку повномасштабної війни в Україні вона опублікувала у себе в Інстаграмі допис із закликом до миру, таким чином виступивши проти війни і проти політики Путіна. Однак, після того, як блогерка потрапила у скандал з "голою вечіркою" блогерка змінила свою позицію. Крім того, що вона підтримала політику Володимира Путіна, так ще й, як виявилося, вирішила фінансувати військові дії на території України.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Настя Івлєєва у свій День народження побувала в Донецькій області.