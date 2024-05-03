Помощь оказывала и будет продолжать: Ивлеева призналась в финансировании российской армии

Блогерша, которая в начале полномасштабного вторжения заявляла, что выступает против войны, после "голой" вечеринки рассказала, что поддерживает оккупационную армию.

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Настя Ивлеева призналась, что помогает финансово бойцам российской армии, однако, якобы выступает за мир. Об этом блогерша, которая в конце декабря 2023 года попала в скандал с "голой вечеринкой" рассказала в большом интервью для российских СМИ.

В частности, Ивлеева отметила, что она с первых дней помогает российской армии финансово и делает она это не из-за вины за "голую вечеринку", а из-за вдохновения людьми, которые окружают ее.

"Хочу объяснить один момент, что я это делала и до вечеринки, и до Нового года. Поскольку в моем окружении есть люди, которые поддерживают фронт, я на их примере делаю то же самое. Это поддержка разного рода. Более того у меня есть видео бойцов, которые отправляют мне благодарность. Связь я поддерживаю и помощь я оказывала, и буду оказывать и дальше", — сказала Ивлеева.

51:16 — поддержка фронта

Зато в этом же интервью Ивлеева заявила, что она против войны и хочет, чтобы как можно скорее в мире наступил мир.

"Я против любой войны. Это нормально. Любой нормальный человек будет выступать за мир", — сказала блогерша.

Она также призналась, что пока не поддерживает связь ни с кем из коллег из Украины, более того она получала много угроз и хейта в свою сторону от украинцев. Однако блогер заявила, что она понимает, почему именно так, поэтому никого не осуждает.

"Я думаю, как и у всех, у кого есть близкие, родные, друзья, товарищи на Украине. То есть никак (ред. не поддерживает отношения). Если ты не занимаешь определенную позицию, то диалога никакого не возможно. Поэтому грустно признавать, что братские народы разделились, но искренне верю, что скоро все наладится. Я могу их понять. Меня моя ситуация научила рассматривать событие с двух сторон. Я понимаю, что они имеют право на свои эмоции", — сказала Ивлеева.

Настя Ивлеева выступила против войны

Настя Ивлеева, которая имеет многомиллионную аудиторию в Инстаграме, ранее работала в украинском проекте "Орел и Решка" вместе с Антоном Птушкиным. После начала полномасштабной войны в Украине она опубликовала у себя в Инстаграме пост с призывом к миру, таким образом выступив против войны и против политики Путина. Однако, после того, как блогер попала в скандал с "голой вечеринкой" блогер изменила свою позицию. Кроме того, что она поддержала политику Владимира Путина, так еще и, как оказалось, решила финансировать военные действия на территории Украины.

Напомним, ранее мы писали, что Настя Ивлеева в свой День рождения побывала в Донецкой области.