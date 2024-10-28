Поділилась "досвідом": ексодеситка Лоліта Мілявська шокувала росіян вибитим зубом

60-річна співачка Лоліта Мілявська так активно гастролювала РФ, що вибила зуб під час концерту. Вона запевнила, що це один з проявів професійної діяльності і таке буває в усіх російських співаків.

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Колишня одеситка Лоліта Мілявська, яка переселилась до РФ і розважає росіян піснями, поскаржилась прихильникам на наслідки хвороби та щільного концертного графіка. Співачка вийшла у прямий ефір після тривалої паузи і визнала, що втратила зуб під час виступу. Про те, як пов'язаний зуб Мілявської та її професійний досвід, розповідається у відео в Telegram-каналі підсанкційної ексодеситки.

Відео зі скаргами Мілявської з'явилось у каналі 27 жовтня. Спершу авторка запису почала виправдовуватись, чому так довго не спілкувалась з фанатами і не розповідала про своє життя. Зі слів жінки, вона "жива людина", яка захворіла на ковід і тому надто погано почувалась. Втім, хвороба не завадила гастролям Росією. Під час останнього концерту стався інцидент — Лоліта втратила зуб. На відео бачимо, як вона показує орієнтовне місце, в якому замість зуба залишилась дірка.

"Не було сил співати, навіть "няв" сказати не могла. Плюс вибила зуб мікрофоном на концерті. Це професійна травма, через неї проходять усі", — чути на відео.

Лоліта Мілявська — скарга на стан здоров'я під час концертів у РФ Фото: Скриншот Лоліта Мілявська — скарга на стан зубів Фото: Скриншот

Мешканка РФ пояснила причини травми, яку вона назвала професійною. Причина втрати зуба — мікрофон: коли співачка ним "працює" (показала рух вперед-назад), то інколи б'є прямо по зубах — вони кришаться і з'являються тріщини. Втім Лоліта запевнила, що майже здолала проблему і навіть виходить до людей — планує піти на виставу в "Большой театр".

Зазначимо, Мілявська — російська співачка, уродженка Одеси, яка у січні 2023 році потрапила у санкційний список РНБО через підтримку вторгнення РФ в Україну. Наприкінці того ж року вона поскаржилась на неприємності, які з'явились через участь в скандальній "Голій вечірці", яку влаштувала росіянка Настя Івлєєва. Настя після цього втратила усі рекламні контракти та отримала позов на суму 1 млрд руб. від незадоволених громадян РФ. Тим часом Лоліта отримала інше покарання — її помітили на окупованій частині Донбасу: співачка виступала перед представниками окупаційної армії. Певний час співачка мала проблеми з виступами і почала ділитись новими враженнями від вечірки. З її слів, вона була винятково нудна. Водночас 60-річна ексодеситка заявила, що вірить у повернення в Україну і в те, що саме там розвіють її прах після смерті.

Нагадуємо, у жовтні Фокус писав про Анастасію Приходько — співачку, яка планувала виступати у Молдові і показала двозначні афіші, які, можливо, агітували проти ЄС.