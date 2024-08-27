Дюжев зіграє Байдена у серіалі "Гудбай", який працює вчителем і живе в хрущовці в Росії (фото)

Російський актор і затятий прихильник Володимира Путіна, який часто відвідує окупований Донбас, постане в образі президента США, який хоче зрозуміти "російську душу".

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У Росії знімають серіал про президента США Джо Байдена. Очільника Білого дому зіграє російський актор Дмитро Дюжев. Проєкт отримав назву "Гудбай". Про це повідомляє портал Film.ru з посиланням на пресслужбу телеканалу "ТНТ".

Режисером серіалу став автор "Інтернів" Євген Невський. Також виробництвом займається кінокомпанія 1-2-3 Production.

За сюжетом Байден прилетів під прикриттям прилетів до РФ, щоб зрозуміти "російську душу" і особисто розібратися, чому проти Росії не працюють санкції. У перший же день він загубив документи, а потім, щоб повернутися до США, влаштувався працювати вчителем англійської. Своєю чергою агенти ЦРУ вивозять із Росії пенсіонера Іванича, схожого на Байдена.

Фото: ТНТ

"Джо Байден у перший же день втрачає документи, але зате знаходить нового друга — справжнього російського патріота. Тепер Байден змушений жити у звичайній хрущовці, працювати вчителем англійської мови, щоб назбирати гроші на нові документи та спробувати повернутися до Америки", — йдеться в описі серіалу.

Як стверджує креативний продюсер проєкту Олександр Балдін, автори хотіли "створити історію, яка не просто розважає, а й змушує замислитися над відносинами між Росією та Америкою, показуючи їх через призму гумору й абсурду". Він назвав серіал політичною сатирою і вважає, що проєкт зможе "показати, що навіть у найскладніших ситуаціях можна знайти щось смішне і об'єднуюче".

Дмитро Дюжев зіграє Джо Байдена Фото: ТНТ

Дата виходу серіалу "Гудбай" на екрани наразі не відома.

Позиція Дюжева щодо війни в Україні

Російський актор Дмитро Дюжев, який підтримує повномасштабне вторгнення Росії і дії Володимира Путіна, перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність. Він неодноразово відвідував окуповані Росією території України.

Нагадаємо, 11 травня 2022 року разом з Ларисою Доліною та Григорієм Лепсом виступив в окупованому Донецьку.

22 лютого 2023 року Дюжев взяв участь у мітингу-концерті в Москві, який був організований до Дня захисника вітчизни та роковин повномасштабного вторгнення в Україну. На стадіоні "Лужники" він разом з Дмитром Харатьяном заспівав пісню "Група крові" Віктора Цоя.