Дюжев сыграет Байдена в сериале "Гудбай", который работает учителем и живет в хрущевке в России (фото)

Российский актер и ярый сторонник Владимира Путина, который часто посещает оккупированный Донбасс, предстанет в образе президента США, который хочет понять "русскую душу".

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В России снимают сериал о президенте США Джо Байдене. Главу Белого дома сыграет российский актер Дмитрий Дюжев. Проект получил название "Гудбай". Об этом сообщает портал Film.ru со ссылкой на пресс-службу телеканала "ТНТ".

Режиссером сериала стал автор "Интернов" Евгений Невский. Также производством занимается кинокомпания 1-2-3 Production.

По сюжету Байден прилетел под прикрытием прилетел в РФ, чтобы понять "русскую душу" и лично разобраться, почему против России не работают санкции. В первый же день он потерял документы, а потом, чтобы вернуться в США, устроился работать учителем английского. В свою очередь агенты ЦРУ вывозят из России пенсионера Иваныча, похожего на Байдена.

Фото: ТНТ

"Джо Байден в первый же день теряет документы, но зато находит нового друга — настоящего русского патриота. Теперь Байден вынужден жить в обычной хрущевке, работать учителем английского языка, чтобы собрать деньги на новые документы и попытаться вернуться в Америку", — говорится в описании сериала.

Как утверждает креативный продюсер проекта Александр Балдин, авторы хотели "создать историю, которая не просто развлекает, но и заставляет задуматься над отношениями между Россией и Америкой, показывая их через призму юмора и абсурда". Он назвал сериал политической сатирой и считает, что проект сможет "показать, что даже в самых сложных ситуациях можно найти что-то смешное и объединяющее".

Дмитрий Дюжев сыграет Джо Байдена Фото: ТНТ

Дата выхода сериала "Гудбай" на экраны пока не известна.

Позиция Дюжева относительно войны в Украине

Российский актер Дмитрий Дюжев, который поддерживает полномасштабное вторжение России и действия Владимира Путина, находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность. Он неоднократно посещал оккупированные Россией территории Украины.

Напомним, 11 мая 2022 года вместе с Ларисой Долиной и Григорием Лепсом выступил в оккупированном Донецке.

22 февраля 2023 года Дюжев принял участие в митинге-концерте в Москве, который был организован ко Дню защитника отечества и годовщине полномасштабного вторжения в Украину. На стадионе "Лужники" он вместе с Дмитрием Харатьяном спел песню "Группа крови" Виктора Цоя.