В оккупированном Донецке заметили Дмитрия Дюжева и Ларису Долину (видео)

Актер и певица возложили цветы к мемориалу "Жертвы фашизма" в центре города и приняли участие в пропагандистском концерте.

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Представители российского шоу-бизнеса Дмитрий Дюжев и Лариса Долина были замечены в центре Донецка, сообщает российские телеграм-канал Shot.

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На видео видно, что Дюжев и Долина прибыли возложить цветы к мемориалу "Жертвы фашизма".

[ + – ] Лариса Долина и Дмитрий Дюжев в оккупированном Донецке

О том, что представители российской эстрады приехали в Донецк, сообщили и в местных пропагандистских СМИ. В частности, агентство "ДАН" опубликовало отчет с концерта, посвященному годовщине основания так называемой "ДНР".

Согласно сообщению, в концерте помимо Долиной и Дюжева принял участие певец Григорий Лепс. Отмечается, что концерт длился полтора часа.

Ранее Фокус рассказывал, что Григорий Лепс приехал в Донецк для того, чтобы выступить перед военными РФ. По словам исполнителя, в ходе визита на Донбасс он также планировал навестить в госпиталях раненых оккупантов и гражданских. На видеоролике можно увидеть, как певец Григорий Лепс едет в машине и подпевает под одну из композиций Владимира Высоцкого.

Также стало известно, что Григорий Лепс недавно был замечен в компании элитной эскортницы. Елизавета Ридель в своих соцсетях отрицает свою причастность к миру эскорта и утверждает, что занимается ресторанным бизнесом. Однако ее анкета на сайте эскорт-услуг говорит совсем о другом. Как отмечают анонимные пользователи ресурса, главные клиенты спутницы Лепса – мужчины за 60.

В прошлом году Лариса Долина жаловалась, что не может попасть в Украину: певица заявила, что очень расстроена тем, что не может приехать в Одессу и посетить могилы своих родственников и близких, но все-таки считает Крым российским.