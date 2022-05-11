Григорий Лепс отдыхает в компании элитной эскортницы (фото)

Недавно музыкант разошёлся со своей женой.

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Российский певец Григорий Лепс был замечен в компании элитной эскортницы. Об этом пишут телеграм-каналы.

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За свои услуги девушка берет около полутора тысяч долларов.

Елизавета Ридель в своих соцсетях отрицает свою причастность к миру эскорта и утверждает, что занимается ресторанным бизнесом. Однако ее анкета на сайте эскорт-услуг говорит совсем о другом. Как отмечают анонимные пользователи ресурса, главные клиенты спутницы Лепса – мужчины за 60.

[ + – ] Григорий Лепс засветился в компании девушки с сомнительной репутацией. Фото: Звездач

59-летний Григорий Лепс расстался со своей женой Анной в конце 2021 года. У супругов подрастают трое детей – Ева, Николь и Иван. Также у российского музыканта есть старшая дочь, 37-летняя Инга от Светланы Дубинской.

[ + – ] Григорий Лепс с детьми

Напомним, на фоне санкций против России Григорий Лепс, поддерживающий российскую военную агрессию на территории Украины, потерял около 20 миллионов долларов. Певец стал персоной нон грата в Америке и Европе, где у него хранились немалые сбережения в местных банках.

Также Фокус писал о свадьбе старшей дочери Григория Лепса. Для 37-летней Инги этот брак стал первым. А празднование свадьбы прошло в узком семейном кругу.