Для Инги Лепс, которой исполнилось 37 лет, этот брак стал первым.

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37-летняя старшая дочь российского певца Григория Лепса Инга впервые вышла замуж. Ее избранником стал режиссер Михаил Плутахин. Фотографией из ЗАГСа поделился сам артист.

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Свадьба была скромной и прошла в узком семейном кругу. На снимке можно увидеть и первую жену Лепса, певицу Светлану Дубинскую. В кадре также есть и последняя жена исполнителя Анна Шлакова, с которой Григорий развелся в декабре прошлого года. На свадебную церемонию она пришла вместе с детьми. Инга прекрасно общается со своими сестрами и братом по отцу.

[ + – ] Семья Григория Лепса на свадьбе его старшей дочери Инги Фото: t.me/gvleps_official/

Молодожены познакомились еще несколько лет назад на съемках фильма, но официально отношения не оформляли. До этого Инга посвящала время учебе, закончив Академию драматических искусств в Нью-Йорке, а затем и карьере, мечтая о большой сцене.

Как пишут росСМИ, и Инга, и Михаил родились в один день, правда, Плутахин младше своей жены на шесть лет. Он окончил школу-студию МХАТ.

[ + – ] Инга и Михаил Фото: Соцсети

Старшая дочь Лепса снималась в короткометражках, а также у нее были эпизоды в голливудских фильмах. Например, она сыграла в фильме "Анна Каренина" с Кирой Найтли в главной роли. Инга также принимала участие в отборочных турах шоу "Голос".

Напомним, Лепс потерял $20 млн долларов после того, как стал персоной нон-грата в США. Он активно поддерживает режим российского президента Владимира Путина.