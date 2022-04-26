Донька Григорія Лепса вийшла заміж: фото з весілля

Для Інги Лепс, якій виповнилося 37 років, цей шлюб став першим.

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37-річна старша дочка російського співака Григорія Лепса Інга вперше вийшла заміж. Її обранцем став режисер Михайло Плутахін. Фотографією із РАЦСу поділився сам актор.

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Весілля було скромним і пройшло у вузькому сімейному колі. На знімку можна побачити й першу дружину Лепса, співачку Світлану Дубинську. У кадрі також є й остання дружина виконавця Анна Шлакова, з якою Григорій розлучився у грудні минулого року. На весільну церемонію вона прийшла разом із дітьми. Інга чудово спілкується зі своїми сестрами та братом по батькові.

[ + – ] Сім'я Григорія Лепса на весіллі його старшої дочки Інги Фото: t.me/gvleps_official/26

Молодята познайомилися ще кілька років тому на зйомках фільму, але офіційно стосунків не оформлювали. До цього Інга присвячувала час навчанню, закінчивши Академію драматичних мистецтв у Нью-Йорку, а потім і кар'єрі, мріючи про велику сцену.

Як пишуть росЗМІ, і Інга, і Михайло народилися в один день, щоправда, Плутахін молодший за свою дружину на шість років. Він закінчив школу-студію МХАТ.

[ + – ] Інга та Михайло Фото: Соцсети

Старша донька Лепса знімалася в короткометражках, а також мала епізоди в голлівудських фільмах. Наприклад, вона зіграла у фільмі "Анна Кареніна" з Кірою Найтлі в головній ролі. Інга також брала участь у відбіркових турах шоу "Голос".

Нагадаємо, Лепс втратив $20 млн доларів після того, як став персоною нон ґрата у США. Він активно підтримує режим російського президента Володимира Путіна.