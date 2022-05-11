Григорій Лепс відпочиває в компанії елітної ескортниці (фото)
Нещодавно музикант розійшовся зі своєю дружиною.
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Російського співака Григорія Лепса помітили в компанії елітної ескортниці. Про це пишуть телеграм-канали.
За свої послуги дівчина бере близько півтори тисячі доларів.
Єлизавета Рідель у своїх соцмережах заперечує свою причетність до світу ескорту і стверджує, що займається ресторанним бізнесом. Проте її анкета на сайті ескорт-послуг говорить зовсім про інше. Як зазначають анонімні користувачі ресурсу, головні клієнти супутниці Лепса — чоловіки за 60.
59-річний Григорій Лепс розлучився зі своєю дружиною Анною наприкінці 2021 року. У подружжя підростають троє дітей — Єва, Ніколь та Іван. Також у російського музиканта є старша донька, 37-річна Інга від Світлани Дубінської.
Нагадаємо, на фоні санкцій проти Росії Григорій Лепс, який підтримує російську військову агресію на території України, втратив близько 20 мільйонів доларів. Співак став персоною нон ґрата в Америці та Європі, де в нього зберігалися чималі заощадження в місцевих банках.
Також Фокус писав про весілля старшої доньки Григорія Лепса. Для 37-річної Інги цей шлюб став першим. А святкування весілля пройшло у вузькому сімейному колі.