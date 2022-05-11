Григорій Лепс відпочиває в компанії елітної ескортниці (фото)

Нещодавно музикант розійшовся зі своєю дружиною.

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Російського співака Григорія Лепса помітили в компанії елітної ескортниці. Про це пишуть телеграм-канали.

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За свої послуги дівчина бере близько півтори тисячі доларів.

Єлизавета Рідель у своїх соцмережах заперечує свою причетність до світу ескорту і стверджує, що займається ресторанним бізнесом. Проте її анкета на сайті ескорт-послуг говорить зовсім про інше. Як зазначають анонімні користувачі ресурсу, головні клієнти супутниці Лепса — чоловіки за 60.

[ + – ] Григорій Лепс засвітився в компанії дівчини із сумнівною репутацією. Фото: Звездач

59-річний Григорій Лепс розлучився зі своєю дружиною Анною наприкінці 2021 року. У подружжя підростають троє дітей — Єва, Ніколь та Іван. Також у російського музиканта є старша донька, 37-річна Інга від Світлани Дубінської.

[ + – ] Григорій Лепс з дітьми

Нагадаємо, на фоні санкцій проти Росії Григорій Лепс, який підтримує російську військову агресію на території України, втратив близько 20 мільйонів доларів. Співак став персоною нон ґрата в Америці та Європі, де в нього зберігалися чималі заощадження в місцевих банках.

Також Фокус писав про весілля старшої доньки Григорія Лепса. Для 37-річної Інги цей шлюб став першим. А святкування весілля пройшло у вузькому сімейному колі.