"Я живу наполовину без души": Лариса Долина огорчена, что не может попасть в Украину (видео)

Российская певица очень расстроена тем, что не может приехать в Одессу и посетить могилы своих родственников и близких, но все-таки считает Крым российским.

Российская певица Лариса Долина огорчена тем, что не может въехать в Украину. Актриса сожалеет о том, что не может попасть в свой родной город Одессу, из-за того, что считает Крым – "российской историей". Об этом она рассказала в интервью передачи "Скажи Гордеевой".

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Культура" в Facebook Подписаться

[ + – ] "Я не знала, что мне запретят въезд в Украину после поездки в Крым" (см 1:12:41)

"Я не могу попасть в родной город Одессу. Я не могу попасть на кладбище, где похоронены мои мам и папа, все бабушки и дедушки, и это меня не просто огорчает…", — сказала Долина

По ее словам, когда она приезжала в Одессу, она возвращала себе физические и душевные силы, во время прогулок по городу и по морю на катере.

"Политика пришла ко мне в дом. Я не знала, что так может случиться, но не поехать в Крым я не могла, потому что считаю, что Крым – это все-таки российская история", — отметила артистка.

Долина также сказала, что она совсем не ожидала, что ей запретят въезд в Украину, потому что не считает свою поездку в Крым "политическим поступком".

"Одесса – это моя душа. И сейчас я живу на половину без души", — сказала в завершении певица.

Ранее Фокус опубликовал список артистов из РФ, которым запрещено въезжать на территорию Украины. Теперь в нем находится фамилии 258 человек. Список был составлен Минкультуры Украины по обращению СНБО, СБУ и Национального совета по телевидению и радиовещанию.