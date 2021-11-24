"Я живу наполовину без душі": Лариса Доліна засмучена, що не може потрапити до України (відео)

Російська співачка дуже засмучена тим, що не може приїхати до Одеси та відвідати могили своїх родичів та близьких, але все-таки вважає Крим російським.

Російська співачка Лариса Доліна засмучена тим, що не може в'їхати до України. Актриса шкодує про те, що не може потрапити до свого рідного міста Одеси через те, що вважає Крим – "російською історією". Про це вона розповіла в інтерв'ю передачі "Скажи Гордєєву".

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[ + – ] "Я не знала, що мені заборонять в'їзд до України після поїздки до Криму" (див. 1:12:41)

"Я не можу потрапити до рідного міста Одеси. Я не можу потрапити на цвинтар, де поховано моїх маму та тата, всі бабусі та дідусі, і це мене не просто засмучує…", — сказала Доліна

За її словами, коли вона приїжджала до Одеси, вона повертала собі фізичні та душевні сили, під час прогулянок містом та морем на катері.

"Політика прийшла до мене в будинок. Я не знала, що так може статися, але не поїхати до Криму я не могла, тому що вважаю, що Крим – це російська історія", — зазначила артистка.

Доліна також сказала, що вона зовсім не очікувала, що їй заборонять в'їзд до України, бо не вважає свою поїздку до Криму "політичним вчинком".

"Одеса – це моя душа. І зараз я живу наполовину без душі", — сказала на завершення співачка.

Раніше Фокус опублікував список артистів із РФ, яким заборонено в'їжджати на територію України. Тепер у ньому прізвища 258 осіб. Список було складено Мінкультури України за зверненням РНБО, СБУ та Національної ради з телебачення та радіомовлення.